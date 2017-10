Gian Lopes determina retorno do talão de papel na Área Azul

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), determinou e os talões de papel já podem ser encontrados nas ruas da cidade, para utilização na Área Azul. Desde o início do ano, o chefe do Executivo poaense realiza reuniões com a empresa responsável pelo gerenciamento do estacionamento rotativo na busca de melhorias no atendimento às demandas da população.

Atualmente, são ofertadas em contrato 1.096 vagas na Área Azul. No entanto, quem não quiser utilizar os talões, vendidos em diversos pontos comerciais, a cidade continua contando com a emissão do e-Tíquete por celular. “As pessoas que se identificaram com o aplicativo poderão continuar usando o mesmo. Esta medida é apenas para oferecer mais um recurso na busca por um serviço de qualidade e que atenda as demandas dos munícipes”, explicou Gian Lopes.

De acordo com as regras, se o veículo estiver na vaga irregularmente, é impresso e colocado em local visível o “Aviso de Irregularidade”. Com ele o usuário poderá efetuar a regularização no prazo de cinco dias úteis, comprando dez e-Tíquetes ou o talão para futura utilização no sistema da “Área Azul” da cidade.

Atualmente o valor cobrado dos motoristas no sistema de estacionamento rotativo é de R$ 1,60, por uma ou duas horas, dependendo da área que o veículo estiver parado.

E-Tíquete

Para adquirir o e-Tíquete ou o talão, os usuários podem recorrer aos monitores que estão identificados ou se dirigir aos pontos de vendas afiliados nas áreas regulamentadas de estacionamento rotativo. O horário de funcionamento do sistema de “Área Azul” é de segunda à sexta-feira, das 9 às 19 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas.

Para maior comodidade dos motoristas, também é disponibilizado em Poá a possibilidade de que o usuário baixe o aplicativo do e-Tíquete no celular (APP EstacionamentoFácil). No sistema digital o munícipe pode visualizar o histórico das aquisições, ter sempre a mão seu saldo para compra de novos e-Tíquetes e validar a placa do carro sem precisar se dirigir à monitora do sistema de “Área Azul”.

São 19 monitores nas ruas e informações e reclamações podem ser registradas na Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.