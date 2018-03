Gian Lopes discute projetos com secretário estadual de Turismo

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu na tarde de nesta sexta-feira (16), o secretário estadual de Turismo, Fabricio Cobra, para discutir sobre projetos da cidade como a recuperação total e melhoria das avenidas Deputado Castro de Carvalho e Getúlio Vargas, a construção do Centro de Segurança Integrada (CSI), a retomada das obras do Balneário Vicente Leporace, entre outros. A agenda foi acompanhada pelo vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá.

“Projetos e investimentos muito importantes para cidade e que foram liberados graças ao empenho do deputado estadual, André do Prado e do secretário estadual de Turismo, Fabricio Cobra. São projetos essenciais para o município e que são demandas antigas da população, que agora começam a ser atendidas”, comentou Gian Lopes.

O secretário estadual de Turismo, Fabricio Cobra, elogiou o empenho de Poá da busca por recursos e melhorias. “Como o próprio governador Geraldo Alckmin sempre diz, Poá é uma das mais belas estâncias turísticas de São Paulo. Estamos fechando boas parcerias com o município, com investimentos importantes para melhorar a infraestrutura, promovendo desenvolvimento e a qualidade de vida aos poaenses”, ressaltou.

Entre os projetos de Poá que receberão recursos do Turismo estadual está a recuperação da Avenida Getúlio Vagas (1,5 quilômetro) que terá revitalização completa, com melhoria no pavimento, nas calçadas (terão bloquetes), na iluminação, no paisagismo e, ainda, uma ciclovia (pista para uso exclusivo de bicicletas). Já na Avenida Deputado Castro de Carvalho, as melhorias serão realizadas nos cerca de dois quilômetros da via, beneficiando moradores de diversos bairros. Receberá uma grande modernização, também, com bloquetes nas calçadas. Os recursos contemplarão ainda a construção do CSI, que contará com um trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal (GCM) e das polícias Civil e Militar.

Já no mês de janeiro, o prefeito Gian Lopes, ao lado do deputado federal, Márcio Alvino e do deputado estadual, André do Prado, retomou as obras da segunda fase do Balneário Vicente Leporace, com recursos do Turismo. O equipamento ocupa duas áreas da Avenida Deputado Castro de Carvalho, ligadas por uma estrutura metálica que passa por cima da via. O local contará com piscinas, sala de descanso, vestuários masculino e feminino, banhos de imersão, massagens, duchas, cromoterapia, lanchonete e restaurante.

Também participaram da reunião da tarde de ontem no Gabinete, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andressa Lopes, os secretários de Turismo, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, de Governo, de Comunicação Social, de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Augusto de Jesus, de Obras Públicas e Planejamento, Elias El Ghossain, de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, e vereadores.