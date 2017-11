Gian Lopes e Alckmin assinam liberação de R$ 4 milhões para obra do piscinão

O prefeito Gian Lopes (PR) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinaram nesta sexta-feira (24), no Palácio dos Bandeirantes, autorização para a liberação de cerca de R$ 4,149 milhões do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), que vai beneficiar as obras do reservatório de contenção de enchentes (piscinão), em fase de construção em Poá. O deputado estadual André do Prado (PR), os vereadores Welson Lopes (presidente da Câmara) e Marcilio Duarth, e secretários também acompanharam o evento.

"Agradeço o governo do Estado e o deputado André do Prado, que não mediu esforços para ajudar a cidade de Poá. Estes recursos chegam em momento oportuno e serão utilizados na conclusão da primeira fase das obras do piscinão. O governador Geraldo Alckmin comprova que está olhando para Poá com um olhar diferenciado, pois sabe das nossas necessidades. Tenho certeza que em breve conseguiremos mais recursos estaduais para o município", comentou o prefeito.

De acordo com André do Prado, o governador está muito sensível ao momento difícil que Poá está enfrentando, devido a mudança da lei do Imposto Sobre Serviços (ISS). "Vencemos a luta para concluir as obras do piscinão. Fico muito feliz de participar de todo este processo e poder contribuir de alguma forma com esta obra tão importante de combate às enchentes no município de Poá".

O piscinão tem 14 metros de profundidade e capacidade de armazenar até 160 milhões de litros e a primeira fase das obras do reservatório de água dependiam da liberação dos R$ 4,149 milhões do Fumefi para conclusão. O piscinão contará com sete bombas para a drenagem, sendo que seis delas são de alta capacidade, com vazão de 500 litros por segundo, e uma de menor potência para auxílio na retirada da água acumulada abaixo de meio metro de profundidade.

O combate às enchentes em Poá tem sido uma grande preocupação do prefeito Gian Lopes. "Estamos trabalhando muito desde janeiro para que a população de Poá não sofra mais. E a entrega do piscinão é crucial para evitarmos o registro de enchentes e alagamentos na cidade. No entanto, também fizemos um grande trabalho na cidade com as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e felizmente neste ano não registramos nenhum problema grave no município", concluiu o prefeito.