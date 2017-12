Gian Lopes e empresa de energia discutem projetos de lazer e esporte

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu, nesta quarta-feira (13), representantes da EDP São Paulo, para discutir os projetos que podem ser desenvolvidos em conjunto para benefício da população. Umas das propostas é transformar terrenos sob linhas de transmissão, em áreas de lazer ou para prática esportiva. Também poderão ser implantadas hortas comunitárias, como foi feito em Calmon Viana, em uma parceria da EDP e das ONGs Cidades Sem Fome e Social Skate.

“Conversamos sobre uma série de ações e projetos que poderão acontecer em Poá, visando eficiência energética, parceria com ONGs, limpeza e manutenção de áreas, captação de recursos, entre outros. Ou seja, foi uma conversa importante para conhecermos atividades que já estão sendo realizadas pela EDP na cidade, para alinharmos novas estratégias e principalmente para estreitarmos o relacionamento”, comentou o prefeito. Após a reunião, a comitiva seguiu até Calmon Viana para conhecer a horta comunitária implantada sob uma linha de transmissão da empresa de energia.

Paulo dos Santos Ramicelli, do Instituto EDP, explicou que o projeto foi implantado em Calmon Viana, em uma região conhecida pela vulnerabilidade e pela carência de sua comunidade e visa melhorar a situação dos habitantes através desta ação sustentável de agricultura urbana. “Quero agradecer a disponibilidade do prefeito e parabenizar a ONG Social Skate, que agarrou de forma diferenciada a proposta que nós trouxemos, uma vez que já tínhamos parceria com a ONG Cidades Sem Fome, porém, o pessoal do skate foi guerreiro, demonstrando empenho em defender uma causa e sua comunidade”.

Sandro Testinha, da ONG Social Skate, disse que conheceu Paulo dos Santos Ramicelli participando de outro projeto e vinha mantendo contato para tentar viabilizar uma parceria em Poá. “Nunca imaginávamos que seria na área de agricultura urbana. A princípio, quando surgiu a proposta, ficamos com certo receio frente ao desafio, mas resolvemos encarar e deu muito certo e estamos felizes com os primeiros resultados registrados”.

Programa Bônus

Gian Lopes também conheceu o projeto Bônus, que consiste na substituição de 3.400 refrigeradores ineficientes (usados) por modelos mais eficientes (novos) com bônus e tem por objetivo a eficientização residencial por meio da redução do consumo. Enquadram-se no projeto os consumidores (residenciais), situados em Poá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Taubaté, Suzano e Jacareí. Eles devem estar emd ia com as contas de energia relativos aos últimos 12 meses. Mais detalhes pelo site: bonusedp.com.br.