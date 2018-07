Gian Lopes e PM vistoriam áreas no Centro que receberão unidade policial

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), e o major e subcomandante do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Roberto Caruso e o capitão PM, Roberto Marques Colentuano, estiveram, nesta quarta-feira (11), na Praça Rui Barbosa, para vistoriar dois prédios que futuramente receberão a 2ª Companhia da PM de Poá. Esta é uma demanda antiga solicitada pela população e pelos comerciantes.

“Avançamos neste trabalho para trazer a Companhia da PM novamente para região central. Vamos utilizar tanto o prédio que já foi ocupado pela Polícia Militar quanto o espaço que por muitos anos foi utilizado pela Procuradoria Regional. Agradeço a sensibilidade dos representantes da PM que estão trabalhando em conjunto com a administração para efetivar esta ação”, comentou o prefeito.

A vistoria foi, principalmente, para levantar as principais adaptações que precisarão ser feitas nos prédios para que os trabalhos da Polícia Militar possa retornar à região central. Atualmente a 2ª Companhia de PM está na Rua Pio XII, no Jardim Santa Luíza.

De acordo com o subcomandante do 32º Batalhão da Polícia Militar, Roberto Caruso, as conversas com a adminstração municipal sobre o retorno da 2ª Companhia para região central de Poá têm sido positivas. Ele afirmou ainda que com a mudança o objetivo é realizar um trabalho visando diminuir, entre outros crimes, principalmente o número de furtos e roubo.

“Contaremos com um espaço maior e estamos agora adequando detalhes e tenho certeza que será um local que facilitará nossas ações, reforçando que nossa atenção ao Jardim Santa Luíza e bairros próximos continuará”.

A ação ainda contou com a participação dos vereadores Francisco Paulo Garcez (SD), o Sargento Garcez; Lázaro Borges (Pros); e Mário de Oliveira (PRP), Marinho do Jornal. Além dos secretários de Governo, Comunicação Social e Meio Ambiente e Recursos Naturais, Augusto de Jesus e de Segurança Urbana, Carlos Setsuo.