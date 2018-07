Gian Lopes e prefeito de Campo Bom se reúnem para discutir lei do ISS

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu, nesta terça-feira (17), o prefeito de Campo Bom (RS), Luciano Orsi, para juntos discutirem estratégias para defender a necessidade das cidades continuarem recebendo os repasses do ISS (Imposto Sobre Serviços).

Poá e Campo Bom têm trabalhado em conjunto em Brasília, em diferentes órgãos e entidades, buscando formalizar uma proposta para um possível acordo, que beneficie os municípios. “Vamos perder cerca de 40% de arrecadação do nosso orçamento total caso a proposta de mudança na forma da cobrança do ISS siga em frente”, destacou Gian Lopes.

Já no caso de Campo Bom, o município é sede da GetNet e, de acordo com o prefeito, a cidade deixará de arrecadar 15% do orçamento municipal com a nova legislação do ISS. “Esta mudança de cenário reflete em todas as áreas da administração municipal e precisamos buscar alternativas para que os municípios não sejam prejudicados”, disse Orsi.

O secretário de Governo, Comunicação Social e Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Augusto de Jesus e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campo Bom (RS), Henrique Scholz, também participaram da reunião.

ISS

A mudança na forma de cobrar o ISS beneficia alguns municípios, mas prejudica outros, principalmente Poá, que corre o risco de perder quase 40% da arrecadação anual.

Iniciativas jurídicas já foram tomadas com a finalidade de suspender judicialmente a aplicação da Lei. E mesmo após conseguir a liminar concedida por ‘Alexandre de Moraes, ainda é preciso buscar uma solução definitiva.

“Continuaremos trabalhando e lutando muito para que o nosso município não seja prejudicado. O momento é de somarmos esforços. Devemos nos unir. Executivo, Legislativo e a população, independente de posicionamento político. Poá deve ser a prioridade”, concluiu o prefeito Gian Lopes.