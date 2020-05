Gian Lopes e técnicos da CPTM vistoriam obras do túnel da região central

O prefeito de Poá, Gian Lopes e técnicos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), vistoriaram nesta quarta-feira (13) as obras de reforma da passagem subterrânea Antônio Mandarano, na região central. O secretário de Obras, Augusto de Jesus e engenheiros da administração municipal também participaram da atividade. A vistoria foi necessária para as obras terem continuidade e para que não interfiram na operação da Estação de Trem.

A reforma está sendo executada pela MRV Engenharia, em parceria com a Prefeitura de Poá e sem custos para o município. “Quero concluir esta reforma completa do túnel da região central o mais rápido possível. Realizaremos todas melhorias necessárias no local. Tenho buscado alternativas na iniciativa privada para rápida revitalização de nossos prédios públicos e a passagem subterrânea Antônio Mandarano é um dos projetos efetivados”, explicou o prefeito Gian Lopes.

Segundo o secretário de Obras, Augusto de Jesus, a reforma já está com 60% de execução. “É uma obra solicitada e aguardada pela população e comerciantes da região central. Há alguns meses Poá vem acertando detalhes para recuperação completa do local com a MRV, a CPTM e outros órgãos e com as obras serão feitas melhorias e adequações nas instalações elétricas, hidráulicas, nos sistemas de bombeamento, no piso, nas paredes, pintura, entre diversos outros serviços, deixando o local moderno e bonito”.

Os técnicos da CPTM que acompanharam a vistoria são da Gerência de Operação e Manutenção, entre eles: Erick Cardoso (engenheiro), Ricardo Penteado (engenheiro), Cassia Rodrigues (engenheira), Odail Cardoso (engenheiro) e Edwin Bahamondes (técnico de manutenção).