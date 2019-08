Gian Lopes entrega agasalhos para Terceira Idade do Cras da Vila Jaú

O prefeito de Poá, Gian Lopes, foi hoje (27) ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Vila Jaú, ao lado do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, para a entrega de 124 agasalhos que auxiliarão os idosos na prática de atividades físicas e recreativas. O mesmo uniforme também será entregue para o público da terceira idade nos outros Cras (São José, Calmon Viana e Kemel) e já foi distribuído para os usuários do Cantinho da Melhor Idade. No total, aproximadamente 1.700 pessoas serão contempladas.



O prefeito Gian Lopes reforçou que o trabalho desenvolvido no Cantinho e nos Cras promove a qualidade de vida, o condicionamento e a reabilitação por meio da prática de exercícios físicos terapêuticos supervisionados por profissionais de Educação Física, além da interação social, pois as prescrições são desenvolvidas em grupo. “É um grande trabalho realizado com nossos idosos e principalmente uma grande ferramenta social, esportiva e de saúde pública”, explicou.



Os materiais usados nas aulas são bolas suíças, halteres, camas elásticas, steps, cones, cadeiras, colchonetes, caneleiras e tiras de suspensão. E agora o público também contará com os agasalhos, facilitando a atividade física no dia a dia.



“Sabemos o quanto é importante propormos ações que busquem a saúde e o bem estar dos idosos. E eles demonstram sempre muito entusiasmo e disposição nos nossos equipamentos”, comentou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves.