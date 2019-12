Gian Lopes entrega escritura de 260 residências da Vila Eureka

A Prefeitura Municipal de Poá, por meio do programa do governo estadual “Cidade Legal”, entregou, na manhã deste sábado (7), 260 escrituras para famílias do bairro Vila Eureka, em Calmon Viana.

Conforme explicou o prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), até março vão ser entregues outras 609 escrituras. Serão 280 escrituras em fevereiro e mais 329 em março. A previsão é de que mais de 5 mil escrituras sejam entregues na cidade.

A cerimônia de entrega ocorreu na Escola Estadual (E.E.) Professora Benedita Garcia da Cruz, e contou com a presença do deputado estadual André do Prado (PL) e do deputado federal Marcio Alvino (PL).

Gian disse, durante o discurso, estar muito feliz com a entrega das titularidades, e afirma: “estamos dando dignidade para essas famílias”.

“Estou tão feliz quanto a população que recebe a escritura definitiva das suas residências. Com essa escritura as famílias agora podem dizer, de fato, que as casas são delas. É isso que queremos fazer, levar dignidade”, disse o prefeito de Póa.

A moradora Maria de Lourdes, que reside no bairro há 40 anos, está feliz com o documento. Ela contou que “era algo que esperava há anos”.

“É muito importante esse documento para as famílias daqui (Jardim Eureka). Aguardamos isso há 40 anos, e finalmente chegou. Estou muito feliz”, conta aposentada.

Além da escritura da residência de Lourdes, as filhas dela também receberam.

A analista financeira Silvia Franco, que também recebeu o documento na manhã de ontem, conta que ter a escritura é importante. Ela informa que aguarda há 30 anos pelo documento.

“É importante receber a ajuda do prefeito e das demais pessoas que acompanham ele. O documento tem custo alto e nem todos que moram no bairro conseguem pagar uma escritura”.

Investimento

O investimento para a entrega das escrituras partiu do programa estadual “Cidade Legal”, que aplicou R$ 1 milhão em Poá.

Serão entregues 5.445 escrituras por meio do programa em bairros da cidade, como Jardim América, Jardim Emília e Jardim Julieta.

Os deputados presentes ressaltaram a necessidade de programas como esse para a população.

André do Prado afirmou que “ tão importante quanto construir casas é entregar as escrituras”.