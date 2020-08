Gian Lopes entrega escrituras para moradores da Vila Eureka e Vila Ararat

A Prefeitura de Poá deu continuidade nesta quarta-feira (12) a entrega de escrituras do processo de regularização fundiária da Vila Eureka e Vila Ararat. A legalização no município é uma política pública defendida pela gestão. O evento contou com a participação do prefeito Gian Lopes, do chefe de Gabinete, Rogério Tarento, do secretário de Obras, Augusto de Jesus, do secretário de Esportes, Alan Rodrigues, do assessor técnico do Departamento de Habitação, Cícero de Almeida e da equipe da Habitação. Hoje foram contempladas aproximadamente 40 famílias.



“Hoje é dia de alegria para nós representantes da administração municipal e para todas as famílias contempladas. Estamos entregando mais 40 títulos e manteremos o trabalho. Quando realizamos a regularização possibilitamos ao munícipe a oportunidade dele praticar atos legais relativos ao seu imóvel e isso é um ganho imenso para ele. Parabéns a todos os contemplados”, disse o prefeito Gian Lopes.



O secretário de Obras Públicas, Augusto de Jesus, reforçou que a regularização consiste em um conjunto de medidas para garantir o direito à moradia. “Não é algo simples, porém o prefeito Gian Lopes determinou que a nossa equipe realize um trabalho para contemplar o máximo possível de áreas e estamos acelerando os processos”.



Há poucos dias, o prefeito Gian Lopes se reuniu com o oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Poá, Donizete Rodrigues, para entregar a documentação necessária para o andamento do processo de regularização da Vila São Francisco (antigo Raspadão). Desde que assumiu a administração municipal, o chefe do Poder Executivo se empenha para que a regularização de áreas da cidade tivesse continuidade, beneficiando outros bairros que ainda não tinham sido contemplados.



Segundo o assessor técnico do Departamento de Habitação, Cícero de Almeida, sua equipe tem trabalhado para agilizar o andamento de processos. “Vamos continuar atuando com muito empenho para que esse trabalho de regularização possa atingir todas as áreas necessárias em Poá”.