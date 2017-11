Gian Lopes entrega nova frota de ônibus e três veículos entram em circulação a partir deste sábado

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), realizou na tarde de quarta-feira (1) ao lado do gerente de operações da Radial Transporte, Alexandre Parisi, a entrega de três ônibus da nova frota que entrará em operação na cidade a partir deste sábado (4). o objetivo da iniciativa é levar mais conforto, comodidade e segurança à população. O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, vereadores, entre outras pessoas também acompanharam a atividade. Até fevereiro de 2018 mais sete veículos chegam ao município.

“Estes ônibus terão itens como elevador e assentos para portadores de necessidades especiais, de mobilidade reduzida e idosos, oferecendo 100% de acessibilidade. Renovar a frota é a garantia da qualidade do serviço prestado, já que vamos oferecer aos motoristas ferramentas mais modernas de trabalho, bem como um compromisso da Radial com administração municipal e principalmente com a população”, explicou o prefeito.

Os ônibus são Mercedes Bens chassi OF-1519 e foram desenvolvidos para atender às necessidades urbanas. O veículo é equipado com o motor OM-924 LA (Proconve P-7) turbo cooler, totalmente eletrônico e tecnologia pioneira, que dispensa a bomba injetora convencional. O carro incorpora qualidade, segurança e conforto para atender as exigências do mercado.

O vice-prefeito Marquinhos Indaiá reforçou que desde o início da gestão a Radial vem sendo informada sobre melhorias que precisam ser realizadas. “Agora estão chegando novos ônibus e todos com acessibilidade. Fico muito feliz com esta conquista”, disse o vice-prefeito.

De acordo com a Radial, os novos carros contam também com sistema de frenagem mais eficiente que é o ABS, melhorando, assim, a aderência entre pneu e piso, a dirigibilidade e a estabilidade do veículo, sem prejuízos para uma frenagem eficaz, garantindo mais conforto e segurança para o passageiro. Os veículos terão tecnologia Mercedes Bens de pós-tratamento dos gases de escape por redução catalítica seletiva (SCR), que atende as exigências da legislação brasileira.

Os ônibus possuem ainda vidros na cor fumê, que proporcionam conforto térmico no interior e poltronas estofadas, que garantem comodidade aos usuários. Contam com itinerários eletrônicos em LED, localizados em pontos estratégicos da carroceria, e três portas tipo fole, que proporcionam fácil acesso dos usuários.