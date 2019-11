Gian Lopes entrega nova frota de veículos para Educação

O prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado do secretário de Educação, Humberto Martins, outros secretários e vereadores, realizou a entrega na tarde desta terça-feira (12) de uma minivan, três vans, seis carros e quatro ônibus (dois de passeio e dois rurais), para o transporte de estudantes poaenses. Os veículos foram comprados com orçamento da Educação e representam renovação da frota da pasta.

“Investir em Educação é garantir um futuro melhor para nossa população. Há poucos meses eu já tinha entregado duas vans adaptadas e pela primeira vez na história a cidade conta com veículos exclusivos para transportar estudantes com algum tipo de deficiência”, comentou o prefeito Gian Lopes. “Estamos sempre buscando alternativas para contribuir com o desenvolvimento pedagógico dos alunos e isso é motivo de grande alegria e satisfação para todos da administração municipal”, completou.

O secretário da Educação, Humberto Martins, reforçou que os novos veículos atendem a uma antiga reivindicação dos pais e mães de estudantes. "A renovação da nossa frota era um pedido antigo e os novos veículos seguem todas as normas técnicas e a legislação e vão garantir o transporte dos nossos estudantes com segurança e conforto. Mais uma demanda que está sendo atendida pela Prefeitura de Poá”.

Também acompanharam a atividade a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andressa Lopes, os secretários de Governo, Fernando Miranda, de Transportes, Wilson Lopes, de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, de Segurança, Carlos Setsuo, de Obras, Augusto de Jesus, de Indústria, Ricardo Massa, os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara) e Welson Lopes, o comandante da GCM, José Ferreira dos Santos e o presidente da ACIP, Rodolfo Zaharansky Filho.

INVESTINDO NA EDUCAÇÃO

De acordo com a Prefeitura, um dos focos principais é o de empenhar investimentos na Educação. Nos últimos meses, o prefeito Gian Lopes iniciou uma série de reformas de escolas e entre elas: Antonio Carlos de Paula Souza, no Jardim América; Edi Greenfield, no Jardim Santa Helena; Creche Aliança Benfeitor Orlando da Costa, em Calmon Viana; e Edison Alves de Oliveira, em Calmon Viana.

Entre as principais intervenções nas escolas estão: substituição de portas, jardinagem, pintura externa e interna, reforma do telhado, melhoria do calçamento, melhoria do playground, entre muitas outras. Importante reforçar que no final de dezembro de 2018, o prefeito iniciou as obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José.

“Iniciamos uma série de reformas nas escolas, importantes obras que são previamente discutidas com a direção, coordenadores, professores, para chegarmos a projetos que realmente atendem as necessidades das unidades de ensino”, explicou o prefeito Gian Lopes.

Outras ações têm sido colocadas em andamento pelo prefeito. A Prefeitura anunciou a aquisição de um terreno na esquina da Avenida Lucas Nogueira Garcez e Rua Vitória Maluf, para construção da escola Subhi Alexandre Maluf.