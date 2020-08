Gian Lopes entrega nova passagem subterrânea e Praça da Juventude

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), entregou ontem, em live realizada no Facebook, a nova passagem subterrânea Antônio Mantarano, localizada no Centro de Poá.

O novo empreendimento, segundo Gian Lopes, “era um desejo antigo da população e de comerciantes da região”.

A reforma custou R$ 1,3 milhão, mas não teve custos para o município, pois foi realizado em parceria com a empresa privada de construção.

Durante a live, o prefeito circulou pelo local, apresentando as reformas realizadas. Entre elas estão a acessibilidade para deficientes físicos, lâmpadas de led, piso antiderrapante e cobertura e banheiro para taxistas.

O local vai contar, também, com fotografias de locais históricos da cidade. Entre as apresentadas pelo prefeito estão a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes e o ginásio municipal.

O projeto com a empresa privada foi assinado em outubro do ano passado. Na edição do dia 25 daquele mês, o DS trouxe reportagem informando o acordo.

“Realizei uma reunião com os representantes da MRV Engenharia e acertamos questões administrativas e sobre a obra. Quero iniciar os trabalhos no local o mais rápido possível e entregar o quanto antes para população. Realizaremos todas melhorias necessárias no local. Tenho buscado alternativas na iniciativa privada para rápida revitalização de nossos prédios públicos e a passagem subterrânea Antônio Mandarano é um dos projetos efetivados”, explicou o prefeito Gian Lopes na época. Desde esse dia, até ontem, passaram-se nove meses.

Praça da Juventude

Na tarde de ontem, às 18 horas, Gian Lopes também entregou a nova Praça da Juventude. A entrega ocorreu de forma virtual. O equipamento custou R$ 2,3 milhões em recursos federais e conta com quadra de vôlei de areia, campo de futebol, pistas de caminhada, quadra esportiva, parque infantil e espaços de cultura.

As obras da praça pararam em 2015 e, após assumir o cargo, Gian Lopes constatou que o contrato do projeto havia vencido.

O prefeito realizou uma reunião com a participação de diversos técnicos de diferentes pastas da Prefeitura e também com os procuradores do município, em que o contrato do projeto da Praça da Juventude foi encerrado, para que fosse possível a abertura de nova contratação para retomada das obras.