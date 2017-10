Gian Lopes entrega novo CEO para aumentar atendimento

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR) e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, entregaram, na manhã deste sábado (28), o novo prédio do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A atividade contou com a presença do deputado estadual André do Prado (PR), secretários, vereadores, representantes de diferentes órgãos e entidades, líderes comunitários, entre outros.

"Com o novo CEO, vamos dobrar a capacidade de operação e oferecer um local melhor estruturado para população. É um equipamento novo e moderno e teremos neste espaço diariamente oito dentistas, que poderão atender até 150 pessoas por dia. Ou seja, estamos investindo para deixar à disposição da população o melhor na área odontológica e isso demonstra nosso compromisso em buscar projetos e ações para melhoria da Saúde no nosso município", comentou o prefeito.

André do Prado elogiou o empenho e o trabalho de Gian para instalação do novo Centro de Especialidades Odontológicas. "Um belo equipamento público que propiciará um atendimento adequado aos poaenses, que agora poderão passar por procedimentos e exames preventivos ao câncer bucal".

O novo prédio do Centro de Especialidades Odontológicas está instalado na Avenida Lucas Nogueira Garcez, 276, no Jardim Estela, próximo à região central. O local foi projeto para servir de referência no Alto Tietê.

Segundo o secretário de Saúde, Marquinhos Indaiá, o espaço conta com equipamentos novos, acessibilidade e tem uma sala que foi especialmente projetada para o atendimento de pacientes com necessidades especiais.

"Contaremos no CEO com atendimento para diagnóstico bucal com ênfase na detecção do câncer de boca, periodontia especializada, cirurgias, endodontia, atendimento de pessoas com necessidades especiais, buco-maxilo, próteses, raio-x e estamos estudando para 2018 oferecer implante e ortodontia, entre outros", explicou.

De acordo com o coordenador de Saúde Bucal de Poá, João Jurandir Simões Junior, a instalação do novo Centro de Especialidades Odontológicas é um avanço para o município. "No prédio antigo (rua Dr. Miguel Couto, 35) tínhamos uma série de problemas estruturais no espaço, que comprometiam o atendimento. Agora a saúde bucal em Poá está dando um grande salto, que vai melhorar o atendimento às famílias do município, especialmente as que mais necessitam e que não têm condições de pagar por tratamentos especializados nessa área".

João Jurandir ainda acrescentou que o tratamento oferecido no CEO é uma continuidade do trabalho realizado pela Rede de Atenção Básica, responsável pelo primeiro atendimento ao paciente.