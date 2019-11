Gian Lopes entrega novos uniformes para GCM

O prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado do secretário de Segurança, Carlos Setsuo, entregou nesta semana os novos e completos uniformes para os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). O kit conta com botas, coturnos, camisetas, calças, coletes balísticos, cassetetes, algemas, entre muitos outros itens. O comandante da GCM, José Ferreira dos Santos, os GCMs Kelly e Luiz e os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Deneval Dias e Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez, também participaram da cerimônia.



“É importante sempre reforçar que estamos nos empenhando muito quanto à melhoria da segurança na cidade, área que é tratada como prioridade pela nossa administração. Diversas estratégias estão sendo traçadas em busca de soluções para este setor, que é uma grande preocupação para população e estamos trabalhando diariamente para implementar as ações que garantirão uma cidade mais segura para os poaenses”, explicou o prefeito Gian Lopes.



O secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, ressaltou que os uniformes foram comprados para suprir uma antiga demanda da GCM. “Estamos superando questões administrativas com muito empenho, sempre visando melhorar as condições de trabalho da nossa Guarda Municipal e essa é apenas umas das medidas em andamento para melhoria da segurança no município”.



Entre outras medidas está a construção do Centro de Segurança Integrada (CSI), iniciadas no final de dezembro de 2018. A unidade ficará instalada na Rua Herculano Duarte Ribas, região central e será um equipamento para melhorar o monitoramento na cidade contando com as melhores ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias e no combate ao crime.



Além da construção do CSI, estão sendo revitalizados dois prédios que estão na Praça Rui Barbosa e a ação garantirá o retorno da 2ª Companhia da Polícia Militar à região central.