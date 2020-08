Gian Lopes entrega prédio da 2ª Companhia da Polícia Militar de Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), entregou na tarde de ontem, ao subcomandante do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM), major Gilberto Tsutomu Ito, o prédio que agora será a 2ª Companhia da Polícia Militar de Poá. Uma grande reforma foi feita na estrutura e com isso a PM pode voltar a ficar na região central. Esta era uma demanda antiga solicitada pela população e pelos comerciantes. A atividade contou com a participação de secretários municipais, vereadores, capitão PM Matareli, entre outras pessoas. Devido às medidas preventivas contra o novo Coronavírus, o evento foi transmitido pelo Facebook.

“O retorno da 2ª Companhia da Polícia Militar de Poá só é possível devido a um trabalho de parceria e por isso reforço o meu agradecimento à sensibilidade dos representantes da PM que trabalharam em conjunto com a administração para efetivar esta ação. Importante esclarecer que estamos utilizando tanto o prédio que já foi ocupado pela Polícia Militar quanto o espaço que por muitos anos foi utilizado pela Procuradoria Regional. Fizemos uma grande revitalização e a estrutura para o trabalho dos nossos policiais está incrível”, disse o prefeito Gian Lopes.

A nova sede da 2ª Companhia da Polícia Militar de Poá conta com sala de instrução, alojamentos, vestiários, sala de armas, almoxarifados, recepção, sala de boletins de ocorrências, abrigo para ROCAM, despensa, cozinha, refeitório, área administrativa, entre outros.

O major PM, Gilberto Ito, explicou que o objetivo da mudança para região central é realizar um trabalho visando diminuir a criminalidade na cidade. “Contaremos aqui na nova sede da 2ª Cia da PM com um espaço maior e mais acessível para todos. A localização privilegiada também facilitará nossas ações em todo o município”.

Segurança

Além de trabalhar para o retorno da 2ª Companhia da Polícia Militar de Poá à região central, o prefeito Gian Lopes também apresentou nesta semana os novos 25 guardas civis municipais (GCMs) e também o novo armamento, viaturas e bicicletas da GCM.

O secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, ressaltou que a administração investiu e buscou alternativas para melhorar a estrutura de trabalho dos GCMs, disponibilizando há poucos meses novos e completos uniformes com botas, coturnos, camisetas, calças, coletes balísticos, cassetetes, algemas, entre muitos outros itens. “Agora chegaram quatro novas viaturas, seis bicicletas para as rondas, e novo armamento. Demos também um grande passo com o reforço no efetivo da Guarda Municipal e para melhoria da segurança no município”.