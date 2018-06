Gian Lopes faz vistoria em obras do Piscinão

As obras do reservatório de contenção de cheias, o Piscinão da Vila Romana em Poá, foram vistoriadas, nesta quinta-feira (28), pelo prefeito Gian Lopes (PR). Segundo a administração, os trabalhos no local estão em ritmo acelerado. No momento, estão sendo feitas a concretagem total do fundo e das laterais.

Todas as bombas do reservatório de água também estão funcionando, após a configuração do sistema automático do controle de nível do piscinão e do Córrego Itaim por meio de sensores. Com isso o acionamento das bombas é automático, não necessitando de um operador local. Na prática, o piscinão já está em operação para evitar alagamentos da região central durante o período chuvoso.

O Estado liberou R$ 4,149 milhões, em maio, do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) para retomada das obras do Piscinão.

“O governador (Márcio França) tem sido sensível às demandas de Poá. E a retomada das obras de combate às enchentes na cidade era uma grande preocupação. Agradeço também o deputado André do Prado, que realizou a intermediação das nossas demandas junto ao governo estadual”, disse Gian Lopes.

O piscinão tem 14 metros de profundidade e capacidade de armazenar até 160 milhões de litros. O reservatório de água conta com sete bombas para a drenagem, sendo que seis delas são de alta capacidade, com vazão de 500 litros por segundo, e uma de menor potência para auxílio na retirada da água acumulada abaixo de meio metro de profundidade.

“A entrega do piscinão é crucial para evitarmos o registro de enchentes e alagamentos na cidade. Também fizemos um grande trabalho na cidade com as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e felizmente não registramos nenhum problema grave no município”, concluiu o prefeito.