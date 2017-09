Gian Lopes faz vistoria em trabalho de tapa-buraco no Jardim Itamarati

O prefeito de Poá, Gian Lopes, acompanhou nesta quinta-feira (14) os trabalhos de tapa-buraco de diversas vias no Jardim Itamarati. As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) têm realizado atividades em toda cidade e já passaram por diversos bairros.

De acordo com Gian, todo os trabalhos são executados em etapas e em breve todos os bairros serão beneficiados. "Contamos com uma equipe muito empenhada e que está trabalhando muito. A população já está notando mudanças nos locais onde as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estão passando", comentou.

Além do tapa-buraco, as equipes de manutenção estão intensificando as atividades que englobam limpeza de galerias, vias, bocas de lobo, sarjetas e bueiros, de praças e terrenos públicos, corte de mato e manutenção em geral. "Reforço meu agradecimento e apoio dos munícipes e de cada pessoa que tem contribuído neste trabalho, como os integrantes da SSU. São trabalhadores empenhados para juntos colocarmos o município em ordem", disse.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

As vias Hermógenes La Regina, Getúlio Vargas, Belvedere e Nossa Senhora de Lourdes receberam intervenções e melhorias de trânsito. Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, sua pasta tem reforçado a sinalização em toda cidade visando a segurança no trânsito.

"Esse trabalho está sendo realizado em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. O objetivo da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana é investir em um trânsito mais seguro para todos", disse Wilson Lopes.