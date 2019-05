Gian Lopes inaugura 'escola modelo' e anuncia ações de segurança em unidades municipais

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), inaugurou na manhã deste sábado, 11, a Escola Municipal (EMEB) Antonia Mello Regianni, localizada na Rua Teotônio Vilela, na Vila Perracine. O moderno complexo educacional vai atender aproximadamente 600 estudantes.

Durante a inauguração, o prefeito aproveitou para anunciar novas medidas de segurança em escolas municipais. Ele, porém, não detalhou as ações, mas antecipou que a licitação terá como objetivo colocar portaria nas instituições da cidade.

Em entrevista ao DS, Gian disse que a licitação, que abrange todas as escolas municipais, deve ficar pronta em, no máximo, 60 dias. Ele reafirmou intenção de que haja mais segurança nas unidades, principalmente para evitar eventuais situações de violência, como ocorreu em março deste ano, na Escola Estadual (E.E) Prof° Raul Brasil, em Suzano.

‘Escola modelo’

O discurso do republicano foi marcado pela valorização à educação. Para ele, a escola é uma “fábrica de fazer futuro”. E complementou: “É motivo de muito orgulho. Nós fizemos mais uma ‘fábrica’ para que possamos, no futuro, ter homens e mulheres responsáveis”, disse. Gian também afirmou que o futuro prédio da Escola Municipal Estância Hidromineral, que está sendo construído no centro da cidade, terá capacidade para atender aproximadamente 1.200 alunos.

Estrutura

A escola terá uma moderna estrutura para atender alunos e professores. Serão 13 banheiros, incluindo um com acessibilidade em cada andar da escola, que também é equipada com elevador.

COMUNIDADE

A comunidade teve acesso ao prédio. Josiane Sena Gois, 45 anos, é mãe de dois filhos, que estudarão na escola. Ela conta que ambos estão felizes com a novidade. “Sentirão prazer em vir estudar”, diz.

EVENTO

Também participaram do evento o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá , o vereador e presidente da Câmara de Poá, David de Araújo Campos (PR), o Tio Deivão, além do deputado estadual André do Prado (PR) e do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR).