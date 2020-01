Gian Lopes inaugura hoje em Poá o Caps II e o Caps AD

O prefeito de Poá, Gian Lopes, inaugura neste sábado (18/1), às 9 horas, dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um na modalidade II (transtornos mentais graves e persistentes) e outro na modalidade Álcool e Drogas (especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas). Os equipamentos funcionarão na rua Francisco Romero Ramos, 174, no Jardim Medina.

“Convido toda a população para participar da inauguração destes importantes equipamentos para Rede de Saúde do nosso município. Serão unidades para o tratamento de álcool e drogas e transtornos mentais. Melhorar a qualidade do atendimento, com a Saúde cada vez mais humanizada, é o nosso grande objetivo”, disse o prefeito Gian Lopes.

A secretária de Saúde, Flávia Verdugo, ressaltou que os dois novos equipamentos são importantíssimos para o município e toda a Rede Assistencial de Saúde, que está aguardando ansiosamente pelo início do trabalho das unidades.

“Agradeço ao prefeito Gian Lopes, já que esta gestão foi a única a assumir com muita responsabilidade a abertura destes dois equipamentos. São espaços de extrema importância para o município e que já eram muito esperados pela nossa população, por toda Rede Assistencial. Agora nós teremos um atendimento personalizado aos usuários, que têm uma grande necessidade deste serviço”, comentou a secretária de Saúde, Flávia Verdugo.

Ainda de acordo com a secretária, as unidades contarão com psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, médicos, entre outros. Os equipamentos estarão de portas abertas para o acolhimento diário e terão atendimento diferenciado para nossa população.

“Nós teremos acompanhamento intensivo, onde os pacientes poderão passar o dia nos equipamentos. Eles terão refeições, atenção da equipe multiprofissional, oficinas, entre outros. Registramos um alto índice de pessoas que já fazem o tratamento de Saúde Mental e agora elas terão estes dois equipamentos e poderão contar com um atendimento de muita qualidade”, concluiu Flávia.