Gian Lopes inaugura praça e prepara conclusão de escola para 1,2 mil alunos

O prefeito de Poá, Gian Lopes, inaugurou na manhã desta sexta-feira (1º) a Praça Armando Rossi, localizada no bairro Vila Anchieta, região central da cidade. O prefeito também informou que a Escola Municipal Estância Hidromineral está com 60% das obras concluídas, o que vai permitir aumentar a capacidade para 1,2 mil alunos.

A revitalização da praça modernizou o playground, criou um quiosque com churrasqueira, uma quadra de futsal e outra de tênis, além de melhorar o paisagismo do local.

Gian contou que “é muito importante a revitalização de uma praça na região central da cidade, e acredita que toda a população seja beneficiada.“A praça estava abandonada desde 2003, e somente em nossa administração foi revitalizada e adequada aos padrões da ABNT, com brinquedos seguros e de qualidade”, disse o prefeito.

Ele concluiu dizendo que a revitalização incentiva o entretenimento e uma nova opção de lazer e esporte para as famílias.

O tenista e analista de sistema Alex Rossi, bisneto de Armando Rossi - homem que homenageia a praça, disse que a nova quadra de tênis é muito importante, principalmente, para ele que joga há muitos anos.

“A nova quadra é uma maravilha e muito importante para o incentivo do esporte na cidade. Como pratico tênis a mais de 30 anos, é muito bom ver que existe mais uma quadra na cidade”, disse.

Além disso, o analista comentou que pretende iniciar um campeonato de tênis, inspirado pela nova quadra.

A técnica em enfermagem, Vanessa Gonçalves, que brincava com sua filha no playground, disse que um local para lazer era esperado pela população há bastante tempo.“A praça é muito importante para as crianças, elas se divertem muito. As mães e pais da região esperavam por uma praça como essa, tenho certeza que muitos vão usar”, disse a enfermeira.

Escola

Gian Lopes informou também que as obras de modernização e ampliação da Escola Municipal Estância Hidromineiral, está 60% concluída.

Gian assinou a ordem de serviço para a reforma em abril, e disse que o objetivo é entregar a escola no começo de 2020.

Quando concluída, a escola Estância Hidromineral será a maior escola municipal do Alto Tietê, pois vai comportar 1.200 alunos.