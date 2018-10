Gian Lopes inicia obras de recuperação do Córrego Campo Grande

As obras de recuperação no Córrego Campo Grande, no Jardim Nova Poá, tiveram início nesta segunda-feira (8) e o prefeito Gian Lopes esteve no local para tirar as principais dúvidas dos moradores quanto ao projeto. Os vereadores Marcílio Duarth, Lázaro Borges, Mário de Oliveira, o Marinho do Jornal e David de Araújo Campos, o Tio Deivão, também acompanharam a atividade. Os trabalhos no local dotarão a região de uma nova qualificação urbana, trazendo equipamentos que melhorarão a qualidade de vida dos moradores.

“Entre as intervenções previstas estão: melhoria da infraestrutura da Avenida Campo Grande, desassoreamento do córrego, instalação de equipamentos de lazer e para a prática de exercícios físicos, modernização da iluminação pública, entre muitos outros”, explicou o prefeito Gian Lopes. Os trabalhos no local devem durar aproximadamente seis meses.

Desde que assumiu a Prefeitura de Poá, Gian Lopes tem enviado técnicos da Secretaria de Obras Públicas, de Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social no Córrego Campo Grande para que elaborassem o projeto para realização da obra, que quanto estiver totalmente finalizada contemplará instalação de gradil nas margens do córrego Campo Grande, recuperação das paredes de pedra argamassada, concretagem do leito, adequação das calçadas, rearborização, recuperação da rua, e uma série de outros trabalhos que serão realizados que dotarão a região de uma nova qualificação urbana moderna.

Com a conclusão do projeto executivo foi aberta licitação para execução da obra, que deve receber um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões. Reforçando que nenhuma enchente foi registrada no local desde que a nova gestão assumiu e que o problema no bairro é uma demanda antiga e que agora será atendida devido o empenho pessoal do prefeito Gian Lopes que buscou alternativas para que a obra no córrego Campo Grande fosse contemplada.