Gian Lopes inicia obras do Centro de Segurança Integrada

O prefeito de Poá, Gian Lopes, acompanhou na manhã desta quinta-feira (27) o início dos trabalhos para construção do Centro de Segurança Integrada (CSI), que será instalado na Rua Herculano Duarte Ribas, região central. O deputado estadual André do Prado, secretários municipais e vereadores também participaram da atividade. Os recursos para o projeto foram garantidos junto ao governo estadual e as obras devem ser concluídas em aproximadamente nove meses.

Segundo explicou o prefeito Gian Lopes, o CSI contará com um trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal (GCM) e das polícias Civil e Militar. Será um equipamento para melhorar o monitoramento na cidade contando com as melhores ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias e no combate ao crime. “Estamos iniciando a grandiosa e importante obra do CSI, equipamento que vai melhorar muito a segurança no nosso município”, comentou.

O deputado estadual André do Prado disse ser uma honra muito grande participar ao lado do prefeito Gian Lopes, vereadores e secretários, do início das obras para construção do CSI, que é um sonho da cidade.

“Investir em segurança pública é muito importante e o prefeito está de parabéns pela implantação deste importante projeto. Já contamos com este equipamento em Guararema e com ele foram diminuídos todos os índices de criminalidade, aumentando assim a sensação de segurança da nossa população e é isso que o prefeito está trazendo para cidade de Poá”.

O prefeito Gian Lopes agradeceu o empenho do deputado estadual André do Prado na busca por recursos e projetos para Poá. “Ele que conseguiu os recursos estaduais para construção do CSI e em breve teremos mais de 100 câmeras instaladas nos pontos principais do município, para melhorar e muito a questão da nossa segurança na cidade”.O secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, disse que a população pode se tranquilizar, pois além do CSI, operações conjuntas com a PM serão realizadas na cidade.