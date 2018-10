Gian Lopes inicia revitalização do bairro Cidade Kemel

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), esteve nesta terça-feira (16) na Cidade Kemel para acompanhar o início dos trabalhos de revitalização do bairro. A rua Niterói será uma das primeiras contemplas com as obras de calçamento e melhorias no pavimento, entre outros.

O vice-prefeito e secretário de Saúde e da Mulher, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, os secretários de Obras Públicas, de Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social, Augusto de Jesus e de Segurança Urbana, Carlos Setsuo Mutuo e os vereadores Welson Lopes (presidente da Câmara), Lázaro Borges e Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, também participaram da atividade.

“Estamos aqui no bairro da Cidade Kemel, na Avenida Niterói, para iniciar mais uma obra. Esta via vai ser totalmente revitalizada, com guia nova, asfalto novo, bloquetes nas calçadas, para termos um bairro moderno e bonito e também para melhorar a qualidade de vida da população local”, comentou o prefeito Gian Lopes, que garantiu que todo o bairro será contemplado com as obras.

“Essa revitalização será feita em todo bairro, ruas Pará, Assis, Florianópolis, Araraquara, Alcântara, Minas Gerais, Menta Adas, Vitor Barbosa Guisar, enfim a Cidade Kemel receberá esta atenção especial da administração municipal. Esta é mais uma obra, entre muitas outras, que vamos iniciar nos próximos meses”, acrescentou o prefeito Gian Lopes.

No final de setembro, o prefeito Gian Lopes também iniciou a revitalização da Vila Jaú. As ruas Dolores Duran e Francisco Alves foram as primeiras contemplas com as obras de calçamento, drenagem e melhorias no pavimento e iluminação pública, entre outros.

Já no final de agosto, o prefeito de Poá, Gian Lopes assinou a ordem de serviço para o início da primeira fase de obras da revitalização completa da avenida Deputado Castro de Carvalho. A construtora Copav já começou as intervenções na via e as intervenções compreendem cerca de um quilômetro.

No projeto, será realizado o recapeamento em toda extensão da avenida Deputado Castro de Carvalho, beneficiando moradores de diferentes bairros. A pista receberá uma grande modernização, também, com bloquetes nas calçadas.