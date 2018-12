Gian Lopes inicia segunda fase das obras no Córrego Paredão

O prefeito de Poá, Gian Lopes, iniciou na manhã desta quarta-feira (12) a segunda fase das obras de contenção no Córrego Paredão, na Vila Romana. Será construído no local, do lado esquerdo, um muro de arrimo e estruturas de contenção de água. O trecho que contará com o trabalho fica na Avenida Lucas Nogueira Garcez com Rua Firminiano de Moraes Pinto e o lado direito do córrego já recebeu a mesma intervenção durante a primeira fase.

Também acompanharam a atividade o vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, os secretários de Obras Públicas, de Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social, Augusto de Jesus; de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes; e os vereadores Welson Lopes (presidente da Câmara), Lázaro Borges, Deneval Dias e Diogo Reis da Costa, o Diogo Pernoca.

"Esse é um trabalho de extrema importância e uma demanda dos moradores aqui do bairro da Vila Romana, que há anos sofrem com diversos problemas relacionados ao córrego. É importante reforçar que, além disso, estamos avançando para concluir as obras do Piscinão, que fica aqui no bairro, já está em operação e também tem ajudado muito no combate às enchentes", comentou o prefeito Gian Lopes.

De acordo com o vice-prefeito, Marquinhos Indaiá, a segunda fase das obras de contenção no Córrego Paredão é importante e vai deixar os moradores da região mais tranquilos. "Toda vez que chove os moradores ficam em sinal de alerta e agora certamente vamos resolver a questão e esta é só mais uma iniciativa entre muitas outras que estão sendo colocadas em prática na cidade para melhor a qualidade de vida da população".

A cuidadora de idosos e moradora da Vila Romana, Ivone Duque dos Santos, 54 anos, disse que recebe as equipes que realizarão os trabalhos no Córrego Paredão com muita alegria. "Há 30 anos que moro aqui e toda vez que chove fica alagado e nunca nenhum prefeito fez nada para resolver este problema. Essa gestão que agora está fazendo alguma coisa pelo bairro e vão concluir essa obra que a gente tanto necessita".

Campo Grande

O prefeito Gian Lopes tem iniciado obras em diferentes bairros para atender as demandas da população. Em outubro ele começou a recuperação no Córrego Campo Grande, no Jardim Nova Poá, e os trabalhos no local dotarão a região de uma nova qualificação urbana, trazendo equipamentos que melhorarão a qualidade de vida dos moradores.

"Entre as intervenções previstas estão: melhoria da infraestrutura da Avenida Campo Grande, desassoreamento do córrego, instalação de equipamentos de lazer e para a prática de exercícios físicos, modernização da iluminação pública, entre muitos outros".