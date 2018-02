Gian Lopes lança projeto de Pronto de Atendimento Infantil

O prefeito Gian Lopes (PR) lançou nesta sexta-feira (23) o projeto do Pronto de Atendimento Infantil Saúde da Criança, em Poá. O investimento para a construção da nova unidade será de R$ 1,5 milhão, onde R$ 1 milhão virá de uma emenda indicada pelo deputado federal Marcio Alvino (PR) e a Prefeitura vai precisar investir mais R$ 500 mil de contrapartida para tirar a unidade de saúde do papel. A previsão é que o equipamento - com pediatria 24 horas - seja entregue até o meio deste ano. O local deve atender 400 crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias, por dia. O custeio mensal girará entorno de R$ 1,1 milhão.

O anúncio do projeto e a apresentação da planta da nova unidade de saúde aconteceu no gabinete do prefeito, com a presença de Marcio Alvino, do deputado estadual André do Prado (PR), do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, do presidente da Câmara Municipal, Welson Lopes (PR), além de outros vereadores e secretários municipais.

De acordo com Gian Lopes, o Pronto Infantil que era uma das promessas de sua campanha, será uma referência para o Alto Tietê. Isso porque o equipamento contará com diferentes tipos de exames, raios-x, além de outros atendimentos modernos da pediatria. "Trabalhamos muito pedindo apoio dos deputados e estivemos em Brasília na última terça e quarta-feira para conseguir esse recurso e fazer o lançamento desse excelente projeto para a cidade", enfatizou.

A unidade ficará localizada na Rua Jair de Godoy, no bairro Vila Açoreana. Segundo o prefeito, a licitação para a construção da obra começou ontem. Questionado sobre como vai garantir recursos para a construção, custeio mensal e até mesmo para a contratação de novos funcionários do Pronto Atendimento Infantil, Gian disse que já está dentro do orçamento da cidade junto com emendas dos deputados. "Está tudo certo para podermos ter uma unidade que atenda a todas as crianças do município. Os serviços de pediatria serão transferidos para o equipamento", explicou o prefeito.

Marcio Alvino destacou que o R$ 1 milhão destinado para a adequação da nova unidade já foi indicado e que as emendas estão saindo com rapidez do Governo Federal. Além disso, ele ressaltou que este ano é o período que os municípios terão para capturar recursos. "Tanto eu como o André do Prado estamos lutando para que as emendas não fiquem parada e sejam liberadas para as cidades. O André participa intensamente na distribuição das minhas emendas em todo o Estado. Esse ano é o ano dos municípios captarem recursos, pois em 2019 será o ano de reajustar a casa, visto que terá um novo governador, e não terá tantas distribuições", comentou.

Reforçando a fala do deputado federal, André do Prado frisou que está engajado em contemplar as cidades da região com recursos. Porém, afirmou que Poá é prioridade no momento devido à questão da saúde. "Poá para nós é a prioridade na região pela necessidade que estão tendo. Mas vejo a cidade forte pela equipe gabaritada que tem. Tenho certeza que unidos esse momento vai passar. Vamos poder adequar e fazer mais projetos como esse. Atendimentos as crianças é de extrema importância, pois a saúde não pode esperar. O recurso será bem empregado", completou.