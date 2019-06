Gian Lopes participa de atividade lúdica ‘Manhã Ecológica’

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR) e o secretário de Governo, de Comunicação Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Fernando Miranda, participaram nesta quarta-feira (5) da “Manhã Ecológica” com atividade lúdica, trilha ecológica e plantio arbóreo, na Chácara Florestan Fernandes (Av. Adutora, 1.111, Jardim Nova Poá). O evento tem como objetivo celebrar o Dia Internacional do Meio Ambiente e faz parte da programação da Semana Meio Ambiente. Participaram da ação alunos da Escola Municipal Manoel Oliveira.

“Desde o início da semana estamos realizando uma série de atividades em celebração ao Dia Internacional do Meio Ambiente. É uma data importante para reforçarmos a questão da conscientização da população sobre a necessidade de preservamos nossas áreas verdes e aproveito a oportunidade para parabenizar toda a nossa equipe do Meio Ambiente, que tem realizado um grande trabalho na cidade”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O secretário de Governo, de Comunicação Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Fernando Miranda, reforçou ser muito importante sempre realizar ações de conscientização e reflexão no sentido da preservação do Meio Ambiente.

“O grande desafio hoje na cidade e no País é a questão ambiental, pois devemos fazer o bom uso da natureza, dos espaços verdes. E a Semana do Meio Ambiente é uma grande oportunidade para debatermos o assunto e alertar a população”.

As atividades da Semana do Meio Ambiente tiveram início na última segunda-feira, com um evento de abertura na Prefeitura de Poá, com plantio arbóreo e com a participação do prefeito Gian Lopes.

Na terça-feira (4), foi realizado um plantio arbóreo na Rua Dom Pedro II, próximo ao número 1081. Nesta quarta-feira (5), aconteceu a Manhã Ecológica e nesta quinta-feira (6), das 9 às 11 horas, alunos da Instituição Batuíra realizarão uma visita à empresa Natureza de Poá “Fonte Primavera” e no local acontecerá ainda um plantio de árvores próximo da nascente da fonte. Na sexta-feira (7), das 9 às 12 horas, a população da Vila Lúcia realizará um plantio arbóreo em áreas na Rua Foz do Iguaçu e Rua Senador Luís Carlos Prestes.

Fechando a programação, no sábado (8), das 8 às 12 horas, será realizada a implantação da coleta seletiva de resíduos residenciais no Jardim Nova Poá, pela Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente (Cruma). No Departamento de Meio Ambiente (Avenida Adutora, 1.111, Jardim Nova Poá), com participação do Grupo de Escoteiros de Poá e Cruma, ainda será realizada exposição das peças de reutilização de pneus; palestra e oficina sobre a coleta seletiva; e caminhada de conscientização sobre coleta seletiva.