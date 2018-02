Gian Lopes participa de reunião para tratar da entrega de 1.147 escrituras

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), participou nesta terça-feira (27), na Secretaria de Estado da Habitação, de reunião com o coordenador do Programa Cidade Legal, Geninho Zuliani, para tratar da regularização de imóveis e entrega de 1.147 escrituras para os moradores de diversos núcleos do município. Serão contemplados moradores do Belvedere, Chácara Santana, Vila General, Vila Eureka e das ruas Cachoeira Paulista, Clemente Cunha Ferreira, Uruana, Padre Eustáquio e Voluntários da Pátria.

“Foi uma conversa muito importante e aproveitei também para fazer o pedido de regularização da Vila São Francisco, antigo Raspadão. Quero agradecer o deputado André do Prado pelo empenho para que esse sonho de tantos poaenses se torne realidade, já que ele tem apoiado nossas iniciativas de regularização, que é uma política pública, que é uma forma de assegurar o direito à cidade e a plenitude da cidadania dos moradores”, comentou Gian.

Também participaram da reunião os técnicos da Diretoria de Habitação de Poá, Rogério Tarento e Cícero de Almeida, entre outros. Segundo Tarento, o Departamento de Habitação de Interesse Social de Poá tem trabalhado para agilizar o andamento de processos para legalização de áreas irregulares na cidade.

“A regularização consiste em um conjunto de medidas para garantir o direito à moradia. Não é algo simples, porém o prefeito determinou que nossa equipe realize um trabalho para contemplar o máximo possível de áreas e vamos acelerar os processos”, reforçou Tarento. “Quando realizamos a regularização, possibilitamos ao munícipe a oportunidade dele praticar atos legais relativos ao seu imóvel e isso um ganho imenso para ele”, completou.