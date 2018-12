Gian Lopes prepara novos investimentos para 2019

Após um início de mandato conturbado por conta das dívidas antigas da Prefeitura e dos imprevistos com o Imposto Sobre Serviços (ISS), o prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), se prepara para investir na cidade em 2019. Algumas obras já foram iniciadas e anunciadas. Para o próximo ano , a expectativa é investir na área da saúde, educação e segurança, além de dar continuidade as reformas que são feitas nos bairros.

Além das contas antigas da Prefeitura, a mudança da lei no ISS prejudicou e muito, o município. Cortes de funcionários, redução no número de secretarias e o fechamento do Hospital Municipal Guido Guida, foram alguns dos prejuízos causados. A maioria das cidades sede de empresas financeiras também foram prejudicadas, pois a nova lei altera a forma do recolhimento do tributo. Em Poá, o Banco Itaú realiza operações de cartões e leasing e com isso, o Banco representa 40% da receita corrente do município.

Gian explica que Poá ficou três meses sem receber o valor, que gira em torno de R$ 140 milhões. "Não foi nada fácil. Ficamos janeiro, fevereiro e março sem o recurso. O começo do ano já foi bem difícil para a gente, mas graças a Deus o ministro Alexandre, que nos concedeu a liminar, até a data de hoje estamos mantendo esse recurso na cidade. Ainda estamos trabalhando para manter a limitar e estamos trabalhando para que tenha um consenso em Brasília para que se aprove um projeto na Câmara Federal e depois no Senado que beneficie as cidades para que não se perca os 40% do seu orçamento", conta.

Mesmo com a liminar, o republicano já planeja outras ações para o município caso o ISS seja derrubado de vez. A ideia de Gian é trazer mais empresas para a cidade e com isso fomentar a economia e gerar empregos para a população.

"Estamos pedindo um período de transição de 5 anos, do ISS, para que possamos trazer novas empresas para a cidade. Já temos vários empresários querendo investir por aqui. O supermercado Shibata será instalado em breve e deve gerar empregos e receita para o município. Veio também o mercado Vale Mais, entre outras empresas. Recentemente conseguimos que o Ragazzo viesse para Poá. Ele vai ser inaugurado muito em breve na entrada da cidade", conta.

De acordo com Lopes, são mais de uma dúzia de empresas que investirão no município.

"Ainda temos projetos para fazermos um polo industrial por aqui, vamos provocando isso para que Poá não sinta quando vier a perder o ISS definitivamente", explica.

Com as contas em dia e recebendo parte do valor do ISS, Poá volta aos pouco a investir na cidade. Uma das obras, bastante cobrada pela população era a do piscinão, que já está em fase de execução e deve ser finalizada até março de 2019.

"Já tiramos quase 92% da terra necessária para fazermos a concretagem. No meio do caminho, encontramos uma rocha muito grande que já está sendo implodida. Assim que esse período de chuvas der uma trégua, vamos retirar a rocha completamente e finalizar as obras", explica.

Saúde

Gian Lopes também comentou sobre o Hospital Municipal Guido Guida, que voltou às atividades recentemente, e seu investimento mensal de R$ 4 milhões que devem ser disponibilizados pela Prefeitura.

A intenção do republicano é continuar com as atividades do hospital, mesmo com o valor alto a ser pago e, investir em mais duas unidades de saúde para desafogar os atendimentos no local.

"De maneira nenhuma eu quero fechar o Guido Guida. Já passamos pelos momentos difíceis e agora é tempo de fazer projetos que realmente visam continuar beneficiando e mudando a vida das pessoas para melhor. Por isso, estamos concluindo também, além dos centros de especialidades que será entregue em janeiro, o Pronto Atendimento (PA) Infantil", informa.

A ideia do parlamentar é passar o atendimento infantil, que é feito atualmente no Hospital, para o local. "Vamos ter pediatras 24 horas, sala de Raio X e Ultrassom. Isso vai melhorar o atendimento no Guido Guida , porque automaticamente os profissionais que atendiam as crianças agora poderão atender os adultos. Esse PA infantil terá um diferencial em todo o Alto Tietê porque irá atender de 0 a 14 anos, ou seja, a criança com quase 15 anos ainda poderá ser atendida no local", garante.

Ainda na área da saúde, Lopes anunciou a construção de três novos postos de saúde para a cidade. Os equipamentos beneficiarão os bairros Jardim São José e Jardim Perracini e a Cidade Kemel.

Segurança

Para a área da segurança, Poá contará em breve com um centro de monitoramento. O intuito é espalhar cerca de 100 câmeras pela cidade, principalmente nos pontos mais vulneráveis.

"O prazo de construção desse Centro é de oito meses, assim que estiver tudo certo eu já assino a ordem de serviços e dou início aos trabalhos O meu intuito é deixar a cidade bem monitorada, colocar câmeras na entrada e na saída do município", conta.

O investimento é de quase R$ 2 milhões para o prédio e R$ 4 milhões para os equipamentos.

Além disso, Gian Lopes está investindo na capacitação dos futuros guardas municipais. Cerca de 88 alunos farão o curso, oferecido pelo Executivo, e 44 serão efetivados em primeiro momento.

"Também está em trâmite uma licitação para podemos trocar nossas viaturas da Guarda Municipal", informa.

Educação

Para o setor da educação, Gian Lopes pretende entregar os materiais e uniformes escolares no começo das aulas letivas e não no meio do ano, como era feito nas gestões anteriores.

"Estamos trabalhando para eliminar esses problemas do passado. Queremos que nos próximos cinco anos não haja mais atraso na entrega desses materiais, justamente para não prejudicar o aluno", diz.

2019

Para o ano que vem, além do que foi citado anteriormente, Gian Lopes planeja entregar seis novas creches para sanar a alta demanda do município; iniciar a construção de três novas escolas e reformar todas as outras unidades de educação e investir na construção de uma quadra na escola municipal João Pedro de Almeida.

Além disso, as obras da segunda fase do Balneário Vicente Leporace seguem no local. Segundo o prefeito, estão sendo feitos acabamentos no interior e em breve as piscinas serão construídas. A previsão de entrega é para 2019.

"O Balneário realmente vai ser um ponto turístico para a região. Poá tem esse potencial e sei que o local vai gerar emprego e renda para a cidade. Essa obra é de extrema importância para o turismo já que a nossa meta é que o Balneário seja o principal ponto turístico da cidade", finaliza.