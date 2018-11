Gian Lopes presta contas em Poá com divulgação de um vídeo por dia

O prefeito Gian Lopes (PR) encerra nesta sexta-feira (30) o mês com a série de vídeos nas redes sociais sobre a prestação de contas de sua gestão.

Desde o dia 1º de novembro, o prefeito apresentou diariamente um vídeo falando o que a administração estava realizando pela melhoria da cidade. “Os vídeos têm os principais acontecimentos e projetos realizados ou em andamento na nossa cidade”, afirmou o prefeito.

A prestação de contas envolve todas as áreas. Recentemente, o prefeito Gian Lopes iniciou a construção do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança, na Vila Açoreana. O local contará com pediatras 24 horas, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias. A capacidade de atendimento será de até 400 crianças por dia.

As unidades de saúde de Poá também começaram a ser reformadas para aumentar o conforto e comodidade dos poaenses, além de contribuir na oferta de um melhor atendimento.

O prefeito Gian Lopes, juntamente com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), também conseguiu garantir o atendimento de poaenses na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi das Cruzes.

E, além disso, a Secretaria de Saúde tem trabalhado para melhorar o acesso da população aos medicamentos distribuídos nas unidades de saúde e deve inaugurar em breve o novo prédio do Centro Municipal de Especialidades (CEME).