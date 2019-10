Gian Lopes recebe deputada Katia Sastre e solicita recursos para Saúde

O prefeito de Poá, Gian Lopes, recebeu na tarde desta quarta-feira (16), no Gabinete, a deputada federal Katia Sastre e entregou à parlamentar um ofício solicitando o encaminhamento de emenda impositiva para o custeio na área da Saúde. O chefe do Poder Executivo detalhou a queda no orçamento municipal, gerada pelo fim das operações do Banco Itaú na cidade, e reforçou que a Administração Municipal vem atuando na esfera jurídica, política e administrativa para conseguir alternativas financeiras que garantam a prestação dos serviços à população poaense.



Katia Sastre se colocou à disposição de Poá e ressaltou que buscará meios para auxiliar o município. Acompanharam a reunião o chefe de Gabinete, Rogério Tarento, os secretários de Governo, Fernando Miranda e da Saúde, Flávia Verdugo, o vereador Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez e a equipe da deputada federal.