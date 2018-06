Gian Lopes recebe representantes de sindicato para estudar reivindicações

O prefeito Gian Lopes (PR) recebeu nesta terça-feira (5), no Gabinete, representantes de sindicato, além de funcionários de diferentes setores da Rede Municipal da Educação. Também acompanharam a agenda os secretários de Educação, Carlos Humberto Martins Duarte; de Governo, Comunicação Social e Meio Ambiente e Recursos Naturais, Augusto de Jesus; de Administração, Alexandre Provisor; de Assuntos Jurídicos, Marcos Antonio Favaro; de Fazenda, Robson Senziali; e de Segurança Urbana, Carlos Setsuo.

Na reunião, Gian Lopes voltou a garantir que está sempre aberto ao diálogo com todas as categorias de trabalhadores, visando oferecer as melhorias necessárias. “Foi um momento importante para ouvir as reivindicações e analisar as propostas, porém, sempre reforçando que no momento aguardo uma definição quanto as receitas geradas pelo Imposto sobre Serviços (ISS)”.

Durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada no final de maio, o prefeito, juntamente com o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, e com o secretário de Governo, Augusto de Jesus, tiveram a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre a luta do município para não perder as receitas do ISS.

Até dezembro de 2016, o ISS ficava com o município de origem – onde está localizado o fornecedor do bem ou serviço. Mas a Lei Complementar 157/16 transferiu a cobrança do ISS para o município de destino, onde está localizado o usuário final ou tomador daquela operação.

No final de março deste ano, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a medida cautelar pleitada pela Procuradoria de Poá e outras entidades, que solicitava a suspensão da aplicação da nova lei do ISS e com isso a administração municipal comandada pelo prefeito Gian Lopes voltou a contar com o orçamento gerado pelo imposto.

“Vamos continuar trabalhando e lutando muito para que o nosso município não seja prejudicado. O momento é de somarmos esforços. Devemos nos unir. Executivo, Legislativo e a população, independente de posicionamento político. Poá deve ser nossa prioridade”, disse o prefeito Gian Lopes.