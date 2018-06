Gian Lopes se reúne com comandante da PM para discutir ações de segurança

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu o coronel e comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 12 (CPAM-12), Wagner Tadeu da Silva Prado e o major e subcomandante Roberto Caruso (32º Batalhão da PM) para discutir ações de reforço na segurança de Poá. Dentre as ações confirmou a implantação do Centro de Segurança Integrada (CSI) e a instalação de barreiras eletrônicas.

Também estiveram presentes na reunião, o vereador Francisco Paulo Garcez (PSDB), o Sargento Garcez e os secretários de Segurança Urbana, Carlos Setsuo e de Administração, Alexandre Provisor. “Estamos nos empenhando muito quanto a melhoria da segurança na cidade. Tenho trabalhado diariamente neste sentindo e hoje tivemos uma reunião importante para traçar estratégias em busca de soluções para este setor que é uma grande preocupação para população”, comentou o prefeito.

O comandante do CPAM-12, Wagner Tadeu da Silva Prado falou sobre os resultados obtidos na região. “Consegui registrar grandes resultados em outros municípios e regiões e tenho certeza que com trabalho conjunto e soma de esforços em prol da nossa sociedade, aqui em Poá também conseguiremos atender os anseios da população da melhor forma possível”, disse.

O vereador Sargento Garcez aproveitou a reunião para solicitar junto ao comandante do CPAM-12, Wagner Tadeu da Silva Prado, a construção de um novo espaço para abrigar a companhia da PM. “Hoje os PMs que atuam na cidade estão em um prédio locado pela administração municipal, e com a construção deste espaço, com doação de terreno por parte da administração municipal, além da melhoria da estrutura para Polícia Militar, o Executivo municipal deixaria de ter esta despesa com aluguel”, explicou.

Ações

A principal medida que será colocada em prática é a implantação do Centro de Segurança Integrada (CSI) e instalação de barreiras eletrônicas (para aumentar o monitoramento por câmeras na cidade). Os recursos para este projeto já foram liberados pelo governo estadual e o local contará com um trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal (GCM) e das polícias Civil e Militar.

“Será um equipamento para melhorarmos a questão do monitoramento na cidade. Vamos ter em Poá as melhores ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias e no combate ao crime”, completou Gian Lopes.