Gian Lopes vai a São Paulo buscar recursos para o Turismo e a Saúde

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), participou de duas agendas no final na terça-feira (27), em São Paulo, na busca por recursos e investimentos para o município. O primeiro encontro foi com o secretário de Estado de Turismo, Fabrício Cobra, em que foi assinado o convênio para liberação de R$ 2,6 milhões para revitalização da Avenida Getúlio Vagas. A segunda reunião foi realizada com o secretário estadual adjunto da Saúde, Eduardo Ribeiro Adriano, para conquistar recursos para o Hospital Guido Guida.

“Foram reuniões extremamente produtivas. No caso do hospital, novamente reforçamos a situação da unidade de saúde e o pedido de destinação de recursos para Poá, para que assim possamos permanecer de portas abertas. Vamos agora aguardar um retorno, mas estamos muito otimistas que teremos êxito na nossa luta. Não estou medindo esforços para manter a unidade funcionando e com o melhor atendimento possível”, comentou Gian Lopes.

Para a reunião da Saúde, também esteve presente o deputado estadual André do Prado (PR) e ainda o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá .

André do Prado disse que a luta pelo Hospital Guido Guida continua. “Estamos em busca de uma solução e não vamos parar. Por ano, o hospital atende a 159 mil pessoas de Poá e região. Com a queda no repasse do ISS (Imposto Sobre Serviços) ao município, o trabalho é para que os serviços na unidade sejam mantidos, contribuindo com o atendimento da saúde do Alto Tietê”.

Turismo

Na Secretaria de Estado de Turismo, após a assinatura do convênio para liberação de R$ 2,6 milhões para revitalização da Avenida Getúlio Vagas (1,5 quilômetro), Gian Lopes explicou que agora o projeto segue para licitação. “Esta importante avenida de Poá receberá recuperação completa, com melhoria no pavimento, nas calçadas (terão bloquetes), na iluminação, no paisagismo e terá, ainda, uma ciclovia (pista para uso exclusivo de bicicletas). Agradeço o trabalho do deputado estadual André do Prado, que foi determinante para conquista deste recurso”.

Futuramente Poá também deve receber recursos do Turismo estadual para serem investidos na recuperação total e melhoria da avenida Deputado Castro de Carvalho e para construção do Centro de Segurança Integrada (CSI). Os investimentos serão liberados do governo estadual diretamente para o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade), e serão repassados à Prefeitura.

No projeto, a Avenida Deputado Castro de Carvalho receberá melhorias nos cerca de dois quilômetros da via, beneficiando moradores de diversos bairros. Receberá uma grande modernização, também, com bloquetes nas calçadas. Os recursos contemplarão ainda a construção do CSI, que contará com um trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal (GCM) e das polícias Civil e Militar. “Será um equipamento para melhorarmos a questão do monitoramento na cidade. Vamos ter em Poá as melhores ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias e no combate ao crime”, completou Gian Lopes.