Gian pede sessão extraordinária para apreciação de pacote de projetos

O prefeito de Poá, Gian Lopes, solicitou a convocação de uma sessão extraordinária para apreciação e deliberação da Câmara de Poá para seis projetos: criação do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo (Simase); regulamentação da outorga onerosa do direito de construir, que permite edificar além dos coeficientes urbanísticos estabelecidos na lei; gratificação para função de gerência de Unidades de Saúde para funcionários concursados, com o objetivo de diminuir horas extras praticadas na Secretaria de Saúde; autorizar a Prefeitura de Poá a conceder subvenção municipal ao Reino da Garotada; celebração de convênio com o Tribunal de Justiça para demolição do prédio do antigo Fórum; cessão de uso de imóvel para a Associação Cultural Opereta por 25 anos.

Entre os projetos, a demolição do prédio do antigo Fórum de Poá é um dos destaques. Há meses o prefeito Gian Lopes vem buscando junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) uma solução para a demanda.

Em 2009, o TJ-SP interditou preventivamente o prédio do Fórum de Poá sob o risco de desabamento. Engenheiros contratados pelo governo do Estado estiveram no local e determinaram a saída imediata dos funcionários. Durante a inspeção, os técnicos encontraram problemas estruturais.

O atendimento foi transferido para um novo espaço na Avenida Nove de Julho, na região central de Poá.

Segundo explicou o prefeito Gian Lopes, após a demolição do prédio e limpeza do terreno, o governo do Estado construirá um novo Fórum no município, mais espaçoso e moderno, melhorando o atendimento à população. “É uma demanda antiga da população e que estamos lutando há algum tempo para tentar resolvê-la e agora estamos nos trâmites finais para chegar na solução definitiva", comentou.

Ainda de acordo com o prefeito, todos os outros projetos são também de grande importância e por isso ele conta com o apoio do Legislativo para aprovação dos projetos. “Projetos importantíssimos para o crescimento e desenvolvimento do nosso município”, concluiu Gian Lopes.