Gian se reúne com Comando Geral da PM e pede reforço na segurança

O prefeito de Poá, Gian Lopes e o deputado estadual, André do Prado, estiveram nesta terça-feira (12) em importante reunião com o coronel PM Marcelo Vieira Salles, comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No encontro, eles reforçaram os pedidos para o combate à criminalidade em Poá, com o aumento do efetivo da PM na cidade e o envio de mais viaturas; construção de sede própria de uma Companhia da PM; e a liberação do convênio Atividade Delegada. Também participaram da reunião o coronel Paulo Faria, do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), o vereador Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, o secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo e o chefe de Gabinete, Rogério Tarento.

“Estamos nos empenhando muito quanto a melhoria da segurança na cidade. Tenho trabalhado diariamente neste sentindo e hoje tivemos uma reunião importante no Comando Geral da Polícia Militar para traçar estratégias em busca de soluções para este setor que é uma grande preocupação para população”, reforçou o prefeito Gian Lopes.

O deputado estadual, André do Prado, explicou que o comandante geral da PM, coronel Marcelo Salles e o coronel Paulo Faria, do CPM, foram muito receptivos aos pedidos apresentados. “Destaque para a construção de uma sede própria para a 2ª Companhia do 32º Batalhão, que cuida do patrulhamento na cidade. A unidade pode aperfeiçoar o deslocamento e a operação das equipes de rua. Em paralelo, a cidade já tem investido na construção do Centro de Segurança Integrada (CSI), que será uma barreira por videomonitoramento. Falamos também sobre reforço do policiamento. Os pedidos vão passar por avaliação”.

CSI

Iniciadas no final de dezembro de 2018, as obras para construção do Centro de Segurança Integrada (CSI) seguem em ritmo acelerado. A unidade ficará instalada na Rua Herculano Duarte Ribas, região central e será um equipamento para melhorar o monitoramento na cidade contando com as melhores ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias e no combate ao crime.

Além da construção do CSI, o prefeito Gian Lopes explicou que a administração municipal vai revitalizar (processo em licitação) dois prédios que estão na Praça Rui Barbosa e garantirá retorno da 2ª Companhia da Polícia Militar à região central. A Secretaria de Segurança Urbana também vai convocar em breve as pessoas aprovadas em concurso público para o curso preparatório para atuação na GCM e devem reforçar o efetivo da Guarda Municipal.

Quanto à Atividade Delegada, o prefeito Gian Lopes confirmou que Poá contará, o mais breve possível, com o convênio. Serão mais policiais militares nas ruas, todos os dias, com viaturas, motos e bicicletas, no combate à criminalidade. “Vamos trabalhar para firmar este convênio com o governo estadual e assim permitir a utilização dos PMs, em dias de folga, possibilitando mais segurança para população e contribuindo para a redução dos índices de criminalidade”, comentou o prefeito Gian Lopes.