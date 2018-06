Gian se reúne com sindicatos e avança em propostas

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), se reuniu na noite de ontem com representantes da Associação dos Profissionais e Trabalhadores da Educação na da Estância Hidromineral de Poá (Apep/Poá), Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo (Sindsaúde), Sindicato dos Servidores Públicos (Sinserp) e Sindicato dos Professores das Escolas Públicas Municipais (Sineduc) para discutir propostas de melhorias para os funcionários.

A principal definição foi o aumento de 20,1% no vale alimentação elevando o valor dos atuais R$ 278,92 para R$ 335 a partir de julho. “Também ficou definido durante a conversa de hoje a continuidade das negociações para oferta de um índice de reajuste para cumprimento da data base da categoria e a apresentação da minuta de Projeto de Lei em até 30 dias para regulamentação da transferência de servidores lotados nos postos de trabalho que só poderá ocorrer em ato normativo e o combate ao assédio moral na administração pública nos moldes apresentados pelas entidades sindicais”, explicou Gian Lopes.

Durante a reunião foi proposto também a elaboração de um plano para formação continuada do servidor público, inclusive em parceria com as entidades sindicais; fim da interrupção da contagem de tempo aos docentes que se encontram em função gratificada já a partir de julho de 2018 (Projeto de Lei será enviado à Câmara); continuidade das discussões referente ao convênio médico para os funcionários. Além de a regulamentação da mesa de negociação permanente com as entidades representativas do funcionalismo (Apep, Sindsaúde, Sinserp e Sineduc) por meio de publicação de decreto para discussão dos demais itens da pauta, entre eles a saúde do trabalhador com próxima reunião agendada para a segunda quinzena de agosto.

“Essas reuniões são momentos importantes para ouvir as reivindicações e analisar as propostas, porém, sempre reforçando que no momento aguardo uma definição quanto as receitas geradas pelo Imposto Sobre Serviços (ISS)”, acrescentou o prefeito. Também participaram da reunião o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, os secretários municipais de Educação, Carlos Humberto Martins Duarte; de Governo, Comunicação Social e Meio Ambiente e Recursos Naturais, Augusto de Jesus; de Administração, Alexandre Provisor; e de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Wilson Lopes.