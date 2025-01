Golpistas se passam por técnicos de Saúde para cadastro falso no SUS

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos fez um alerta importante a todos os ferrazenses: já tem registros na cidade de pessoas se passando por técnicos da prefeitura para fazer supostamente o cadastramento do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Os golpistas estão até com colete branco e prancheta na mão solicitando informações pessoais e pedindo, inclusive, para tirar foto do morador. Se você receber alguém nesta situação, não caia no golpe. A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos não faz este tipo de abordagem e orienta os pacientes a procurarem a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.

A Secretaria de Saúde de Ferraz orienta a população a não fornecer informações e principalmente para a segurança não abra a porta da sua casa e nem forneça dados pessoais.

Outros golpes

No início de dezembro, a Prefeitura também alertou para outro golpe na cidade.

Pelo menos dois contribuintes procuraram a administração municipal alegando terem recebido e-mail de uma notificação de irregularidade no alvará de funcionamento.

A denúncia anônima teria sido recebida supostamente pelo Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura de que estas empresas estariam funcionando de maneira irregular, sem autorização.

A orientação trazida no e-mail é que o contato teria sido feito pelo número (11) 4496-0612. E conforme a legislação vigente, todas as empresas deveriam estar conforme as normas de licenciamento e o alvará de funcionamentos devidamente atualizados.

E o golpe ainda diz que a não regularização poderá resultar em sanções, incluindo multas e o fechamento temporário da empresa até que a situação seja normalizada.

O e-mail enviado traz um brasão que não é o da Prefeitura de Ferraz e não traz na mensagem a extensão ferrazdevasconcelos.sp.gov.br. A Prefeitura de Ferraz orienta o contribuinte a, no caso de recebimento de e-mails assim que possam trazer link malicioso ou boleto de pagamento falso que procure os órgãos competentes da Prefeitura de Ferraz para esclarecer qualquer tipo de dúvida.