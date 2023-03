Governador anuncia limpeza do Rio Tietê e 2 mil moradias para atingidos por enchentes

O governador Tarcísio de Freitas prometeu, nesta quinta-feira (2), desobstruir o Rio Tietê, nos lotes quatro e três, e construir 2 mil moradias para a população que sofre com enchentes em Itaquaquecetuba.

O anúncio foi feito no bairro Vila Maria Augusta para avaliar os danos causados pelas enchentes do rio.

Durante a visita, o governador acompanhou o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues , junto com o deputado André do Prado e a primeira dama e presidente do Fundo Social, Mila Prates, a entregar cestas básicas, roupas, leite e água para cerca de 750 famílias do bairro.

A cidade também recebeu a ajuda humanitária da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Foram entregues 3,5 toneladas de doações à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. A iniciativa foi realizada em parceria com o Fundo Social de São Paulo (Fussesp).

A cidade já recebeu mais de mil itens em ajuda humanitária da Defesa Civil, como cestas básicas, colchões, cobertores e kits de limpeza, totalizando um aporte de R$ 125,5 mil.

Ainda nesta quinta-feira, o governador fez um sobrevoo em uma área de risco de deslizamento de encostas em Ferraz de Vasconcelos.

Tarcísio prometeu ajudar as cidades do Alto Tietê que estão sofrendo com as chuvas, deslizamentos e enchentes, caso de Ferraz e Poá.

Antes da visita no bairro de Itaquá, o governador esteve na Barragem e Eclusa da Penha, localizada na cidade de São Paulo.

A estrutura tem papel importante no sistema hídrico por ser responsável pelo controle de vazão do Rio Tietê e por regular as cheias na Bacia do Alto Tietê.

Para amenizar os impactos das cheias na Região Metropolitana será preciso recuperar a funcionalidade de quatro das seis comportas da infraestrutura hídrica, Tarcísio falou que adotará um plano de desassoreamento de rios.

“A barragem não afeta diretamente a Vila Maria Augusta, o problema é a escoação do rio e as casas que foram construídas nas áreas de mananciais. Em dois meses, devemos estar com operação plena das seis comportas. Vamos iniciar um grande programa de desassoreamento do Tietê e outros rios", afirma.

A medida, segundo o governador, tem potencial de reduzir os impactos das cheias sobre a população que vive em bairros localizados em áreas de várzea. Porém, será preciso desenvolver um plano de ocupação territorial para retirar milhares de famílias desse tipo de localidade no Estado.

Na passagem pelo bairro, o governador percorreu a Rua Tiradentes, que não estava mais embaixo d'água, apenas com pequenas poças de água, e entregou as cestas básicas para as famílias que perderam os pertencerem na enchente.

O chefe de estado também visitou a casa de Marilene Pereira que tem um filho autistas. O governador prometeu ajudar a dona Marilene a ter uma nova moradia.

“Vamos ajudar a Marilene e os outros moradores do bairro. Vamos construir novas moradias na cidade e assim que forem entregues será feita a demolição das áreas de risco da Vila Maria Augusta. Somente com essa medida impede que as pessoas retornem para essa situação. Será um trabalho constante e vamos projetar um terreno”, explicou o governador.

"Levei ele para ver a situação da minha casa e se prontificou em ajudar. Pegaram meus dados e estou torcendo para que realmente me ajudem. Durante esses dias que a casa estava com água, precisei de um barco para sair com meu filho especial e levar para a casa de parentes”, contou Marilene.

Outro morador que sofreu com as enchentes foi o Raimundo Alves. Ele reside há 20 anos na Rua Castro Alves e foi a primeira vez que perdeu todos os seus pertences.

“Busquei a cesta básica e os itens que doaram. Há 20 anos que ouço promessas que vão nos ajudar. A única coisa que fizeram aqui foi asfaltar, mas agora vem o problema das enchentes”, conta.

Para isso o Prefeito Eduardo Boigues oficializou com o governador para que em março ocorra o edital da contratação de uma empresa especializada para fazer o desassoreamento do Rio Tietê .

O prefeito ainda afirmou que serão entregues 2 mil apartamentos para as famílias ribeirinhos que residem em áreas de risco da Vila Sônia, Jardim Fiorelo, Vila Maria Augusta e Vila Japão.

"No primeiro momento pretendemos entregar 500 unidades de apartamentos. Queremos levar conforto para essas famílias, construir escolas e Unidade Básica de Saúde nesse novo espaço”, afirma.

Na Vila Maria Augusta a prefeitura fez uma parceria com a igreja adventista que disponibilizou um trailer solidário para as famílias utilizarem para lavar as roupas sujas, tomar banho e esquentar comida.