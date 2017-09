Governador assina convênio de R$ 1,1 bi e libera R$ 10,3 milhões do Fumefi

Itaquaquecetuba assinou, na tarde de quinta-feira (28), um contrato de R$ 1,1 bilhão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a ser empreendido na cidade ao longo de 30 anos. Outro repasse de R$ 69 milhões viabilizará obras correlacionadas. Além disso, o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) também disponibilizou R$ 10,3 milhões para a infraestrutura do município. A cerimônia contou com a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

O tucano chegou à secretaria de Cultura com uma hora de atraso. O governador foi recebido pela população ao lado do secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Benedito Braga, o presidente da Sabesp, Jerson Kelman, prefeitos e deputados da região. Ao menos R$ 801 milhões do valor serão investidos na rede de esgoto e R$ 317 milhões voltados ao abastecimento hídrico. Os outros R$ 69 milhões serão empregados em projetos correlacionados ao saneamento, elaborados pela própria administração municipal.

De acordo com Alckmin, os contratos são assinados no Palácio dos Bandeirantes, mas desta vez foi na própria cidade por conta do montante de verbas. “É um valor expressivo, então apresentamos junto à população”, disse. “O investimento de R$ 1,1 bilhão gera emprego em bastante obra que está por vir”, destacou. Em coletiva, o governador também falou que a universalização do serviço na cidade deve acontecer antes de 30 anos. Cerca de 227 mil moradores serão beneficiados pelo investimento, aplicado em 33 bairros, muitos deles com abastecimento hídrico ainda irregular. Já os R$ 10,3 milhões da Fumefi serão encaminhados à infraestrutura de recapeamento e pavimentação de vias.

O prefeito Mamoru Nakashima (PSDB) destacou a ajuda do governo e a intercessão dos deputados estaduais. “Os locais onde a verba do Fumefi será destinada, ainda será discriminada”, disse. Além de Mamoru, os deputados Gileno Gomes (PSL), André do Prado (PR) e Jorge Wilson Xerife do Consumidor (PRB) demonstraram apoio.

Antes de encerrar a participação, Alckmin compartilhou com o público um embaraço vivenciado durante o percurso à Itaquá. Segundo o governador, a equipe viria à cidade de helicóptero, porém o tempo nebuloso fez com que o piloto pousasse na Arena Corinthians, em Itaquera. “Eu falei, 'mas desde a época do Pelé, o Santos sempre ganhou do Corinthians'. Então eu queria agradecer aos corinthianos, por ter nos recebido com carinho”, brincou o governador santista.