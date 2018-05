Governador retoma obra do Piscinão e anuncia R$ 183,9 milhões para saneamento

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), anunciou, nesta quinta-feira (17), em Poá, a liberação de R$ 4,2 milhões para a retomada das obras do reservatório de contenção de cheias, o Piscinão. Anunciou ainda mais R$34 milhões em recursos. Destes, R$ 25 milhões será destinado para canalização do córrego Itaim (região central); R$ 4 milhões para trabalhos de pavimentação; e R$ 5 milhões para a área da saúde.

No evento, ainda foi realizada a renovação dos contratos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) com as prefeituras de Poá e Salesópolis, por mais 30 anos no total de R$ 183,9 milhões.

"Estamos realizando um sonho para o nosso município. Agradeço a todos que se esforçaram nesses trabalhos para que chegássemos até essas conquistas", disse o prefeito Gian Lopes (PR) em relação aos valores liberados.

A verba destinada às obras da 1ª fase do Piscinão serão destinadas por meio do recurso Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), e será paga em duas parcelas. Nesta etapa, serão realizados serviços de terraplanagem, escavação, transporte de mais de 9 mil metros cúbicos de terra e a concretagem do fundo dos tubos do reservatório. Além disso, serão construídos mais 2,3 mil metros quadrados de gabião. A previsão de conclusão é de cinco meses.

De acordo com o superintendente do Fumefi, Winderson Ancelotti, é esperada a redução substancial dos impactos e enchentes em Poá, após a finalização desta etapa das obras. "Um equipamento tão esperado e tão necessário, que trará efeitos positivos. Além de resolver a questão das enchentes, que beneficiará 400 mil pessoas da região - de Poá, Ferraz de Vasconcelos e do bairro Paulistano de Guaianases -, gerará direto e indireto 170 vagas de emprego", explicou.

Gian Lopes destacou ainda que o dinheiro da pavimentação será usado para o recapeamento de ruas e avenidas centrais e da área de saúde para a reabertura do Pronto do Atendimento Infantil. Também compareceram no evento, os prefeitos Rodrigo Ashiuchi (PR), de Suzano; Mamoru Nakashima (PSDB) de Itaquaquecetuba; José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, de Ferraz de Vasconcelos; além dos deputados estaduais Luiz Carlos Gondim (SD), Marcos Damasio (PR) e André do Prado (PR), o deputado federal Márcio Alvino (PR), e secretários e vereadores de Poá.

Sabesp

Em relação a renovação dos contratos com a Sabesp, no total, serão investidos R$ 183,9 milhões em saneamento nos dois municípios (Poá e Salesópolis) durante 30 anos.

Na cidade de poaense, especificamente, serão investidos R$ 71,2 milhões em água e R$ 90,2 milhões em esgoto.

"Em Poá, os indicadores de saneamento deram um salto desde quando a empresa assumiu os serviços em 1977. Na época, tínhamos 50% de água tratada e apenas 20% de esgoto. Hoje, temos 99% de água e 87% de esgoto", afirmou o secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Benedito Braga.