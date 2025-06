Governador Tarcísio de Freitas confirma duplicação da SP-56 entre Arujá e Itaquá

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, comemorou o anúncio da duplicação da Rodovia Alberto Hinoto (SP-56), no trecho entre os municípios de Itaquaquecetuba e Arujá. A confirmação foi feita pelo governador Tarcísio de Freitas durante a inauguração da Praça da Cidadania, no bairro do Marengo, em Itaquaquecetuba.

Desde 2019, o deputado André do Prado, em parceria com o deputado federal Marcio Alvino, atua junto ao Governo do Estado para viabilizar essa importante obra, que representa um avanço significativo para o desenvolvimento e a mobilidade urbana do Alto Tietê.

“Defendo essa duplicação há anos, pois ela vai melhorar o acesso e a mobilidade entre Arujá e Itaquaquecetuba. Nos horários de pico, a estrada enfrenta congestionamentos constantes. Além disso, a melhoria vai facilitar o acesso da população de Arujá à Linha 12-Safira da CPTM”, destacou André do Prado.

A duplicação da SP-56 faz parte do programa estadual “São Paulo pra Toda Obra”, lançado em abril. O trecho contemplado vai do km 30,70 ao km 40,10. Em 2019, os deputados André do Prado e Marcio Alvino organizaram um abaixo-assinado com mais de 20 mil assinaturas de moradores da região, reforçando a importância da obra.

Atualmente, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) trabalha na obtenção das licenças ambientais e no processo de desapropriações necessárias. Após essa etapa, será possível definir o cronograma das obras, que terão um investimento estimado em R$ 375 milhões.

A SP-56 é um dos corredores viários mais importantes do Alto Tietê, com um fluxo médio diário de 30 mil veículos. A expectativa é que a modernização da via beneficie aproximadamente 450 mil pessoas. A duplicação também garantirá conexões mais rápidas com importantes rodovias da região, como a Ayrton Senna (SP-70), a Mogi-Dutra (SP-88) e a Presidente Dutra (BR-116).

A obra é uma demanda antiga da população, que enfrenta diariamente congestionamentos e lentidão, impactando diretamente na qualidade de vida e no tempo de deslocamento dos moradores.