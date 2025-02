Governador Tarcísio de Freitas vem a Mogi nesta terça inaugurar Praça da Cidadania

O governador Tarcísio de Freitas e a presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, virão a Mogi das Cruzes na próxima terça-feira (25/02) para a inauguração da Praça da Cidadania, obra realizada em parceria com a Prefeitura Municipal, em Jundiapeba. O evento, que terá início às 10 horas, marca os dois primeiros meses da gestão da prefeita Mara Bertaiolli e do vice Téo Cusatis, além da retomada do diálogo e dos investimentos estaduais para a cidade.

Mogi já recebeu neste início de ano o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Sergio Henrique Codelo Nascimento, que anunciou a construção da ponte sobre o Rio Tietê, na Volta Fria; o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, com a proposta de parceria para a abertura da Maternidade Municipal de Mogi das Cruzes e demais investimentos no setor; e os secretários estaduais Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) e Rafael Benini (Parcerias e Investimentos), para tratar de melhorias em mobilidade, saneamento e obras públicas.

“Desde o primeiro dia de mandato contamos com o apoio e suporte do Governo Estadual. Estivemos com secretários de Estado e mais do que isso, garantimos a retomada de investimentos importantes para a cidade. A vinda do governador a Mogi, ao lado da presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, consagra essa parceria de trabalho e conquistas para a nossa cidade. A Praça da Cidadania será inaugurada e certamente outros anúncios importantes para a cidade também acontecerão”, adiantou a prefeita.

FUNDO SOCIAL

A Praça da Cidadania, construída na Avenida Lourenço de Souza Franco, 1.010, ao lado do Polo Municipal de Segurança, em Jundiapeba, tem investimento de R$ 4,7 milhões, viabilizados pelo Fundo Social do Estado de São Paulo. Além da Prefeitura Municipal, o programa conta com apoio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

A proposta é oferecer esporte, lazer e convivência comunitária, além de estimular o desenvolvimento de políticas de qualificação profissional e de assistência social. O equipamento, instalado na área de 4.415 metros quadrados, conta com espaços para a prática de esportes e lazer, como quadras poliesportiva e de futebol society, pista de skate, academia ao ar livre, parquinho infantil, área de jogos, pista de caminhada, além de salas para cursos de qualificação, espaços para serviços ao cidadão e salas multiuso.

A Escola de Qualificação Profissional do Fundo Social, instalada na área da Praça da Cidadania, dispõe de administração, copa, lavanderia, sala de esterilização, depósito, almoxarifado e quatro sanitários, dois deles adaptados para pessoas com deficiência. O espaço abriga ainda, horta e canteiro de obras destinados ao curso de construção civil.

Para minimizar os impactos ambientais, a escola foi projetada com soluções sustentáveis, como iluminação em LED, pisos permeáveis e jardins que auxiliam na retenção e infiltração da água da chuva. O espaço também conta com sistema de captação e reaproveitamento de água pluvial.

No local serão promovidos cursos gratuitos voltados para a população em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é estimular a autonomia financeira por meio do empreendedorismo e da participação no mercado de trabalho. Neste primeiro ciclo serão oferecidas oito modalidades: auxiliar administrativo, auxiliar de cabeleireiro, manicure e pedicure, cuidador de idosos, confeitaria básica, panificação básica, informática básica (pacote básico) e costureiro básico industrial, com cargas horárias entre 20 horas/aula até 80 horas/aula, dependendo do curso escolhido.

A presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis, destaca a importância da iniciativa para a inserção no mercado de trabalho e ações de empreendedorismo. “Uma de nossas principais missões é trabalhar para promover o bem-estar social na cidade e os cursos profissionalizantes gratuitos são instrumentos essenciais para a qualificação da mão de obra e geração de emprego e renda”, explica.

Neste ciclo, haverá 115 vagas ao todo. As inscrições serão feitas no site www.cursofussp.sp.gov.br e as aulas terão início no próximo dia 17 de março.