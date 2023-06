Governo abre inscrições para cursos e oficinas gratuitas para pessoas com deficiência

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, abriu as inscrições para cinco cursos, oficinas e roda de conversa gratuitos voltados às pessoas com deficiência. Os cursos serão realizados em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) e envolvem temas como marketing pessoal, qualidade de vida e segurança digital, além de oficinas de currículos.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas nos links abaixo. As vagas são limitadas. Os encontros presenciais serão realizados no CTI, na Rod. dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani, São Paulo – SP, 04329-000.

Inscrições

Curso de Marketing Pessoal e Social (Presencial)

Data de início: 06/06/2023.

Data de término: 27/06/2023.

Dias de aula: terças-feiras.

Horário: das 9h às 11h.

Carga horária: 12h (4 encontros presenciais de 2h+ 4h de atividades extras).

Faça sua inscrição: https://formularios.cti.org.br/inscricoes-curso-de-marketing-pessoal-e-social/

Curso de Qualidade de Vida (Presencial)

Data de início: 15/06/2023.

Data de término: 29/06/2023.

Dias de aula: quintas-feiras.

Horário: das 9h às 11h.

Carga horária: 8h (4 encontros presenciais de 2h).

Faça sua inscrição: https://formularios.cti.org.br/inscricoes-curso-de-qualidade-de-vida/

Roda de Conversa sobre Direitos e Benefícios para pessoas com deficiência (Presencial)

Data: 16/06/2023.

Dia da semana: sexta-feira.

Horário: das 9h às 11h.

Carga horária: 2h (1 encontro presencial).

Faça sua inscrição: https://formularios.cti.org.br/inscricoes-roda-de-conversa-sobre-direitos-e-beneficios-para-pessoas-com-deficiencia/

Curso de Introdução à Segurança Digital (Presencial)

Data: 17/06/2023.

Dia da semana: sábado.

Horário: das 9h às 11h.

Carga horária: 2h (1 encontro presencial).

Faça sua inscrição: https://formularios.cti.org.br/inscricoes-curso-introducao-a-seguranca-digital/

Oficina de currículo (Presencial)

Data: 30/06/2023.

Dia da semana: sexta-feira.

Horário: das 9h às 11h.

Carga horária: 2h (1 encontro presencial).

Faça sua inscrição: https://formularios.cti.org.br/inscricoes-oficina-de-curriculo/