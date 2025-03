Governo anuncia leilão de concessão das linhas de trem do Alto Tietê para fim de março

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), realiza no dia 28/3 (sexta-feira) o leilão do Lote Alto Tietê, que contempla a concessão patrocinada das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens. A sessão pública ocorrerá na B3, em São Paulo, e prevê um investimento de R$ 14,3 bilhões ao longo de 25 anos da futura concessão, com melhorias significativas para os passageiros e ampliação dos serviços prestados.

A concessão trará melhorias operacionais, estruturais e tecnológicas para os passageiros, incluindo a requalificação das três linhas e a ampliação da rede ferroviária. Serão construídas oito novas estações e reformadas 24 já existentes, além da eliminação de todas as passagens em nível, que serão substituídas por passarelas, viadutos ou passagens subterrâneas, garantindo mais segurança para os passageiros e maior fluidez no trânsito urbano.

As linhas também passarão por investimentos na rede aérea, via permanente e sinalização, além da implantação de novos equipamentos e sistemas. Até 2040, a previsão é que as três linhas transportem juntas 1,3 milhão de passageiros por dia em média útil.

A concessão permitirá a redução do intervalo entre trens, garantindo uma operação mais eficiente em diferentes linhas:

Linha 11-Coral - O intervalo será reduzido para 3 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Suzano e para 6 minutos entre Suzano e Cezar de Souza. Além disso, a linha será estendida em 4 km, chegando até a Estação Cezar de Souza, com a ampliação do serviço até a Barra Funda. O ramal ganhará quatro novas estações, outras 14 serão reformadas e três serão reconstruídas. Também serão eliminadas todas as passagens em nível existentes, que serão substituídas por passarelas, viadutos ou passagens subterrâneas.

Linha 12-Safira - O intervalo entre Brás e Itaquaquecetuba será reduzido de 5 para 3 minutos e 15 segundos, e entre Itaquaquecetuba e Suzano, de 10 para 6,5 minutos. A linha ganhará 2,7 km de novos trilhos, chegando até Suzano, e contará com duas novas estações. Haverá integração com a Linha 13-Jade e com a Linha 2-Verde do Metrô. Além disso, uma estação será reconstruída e outras 12 passarão por reformas.

Linha 13-Jade - O intervalo será reduzido para 10 minutos, e o ramal será ampliado até Bonsucesso, totalizando 15,6 km de novos trilhos. A linha terá seis novas estações, além de três reformadas. O Expresso Aeroporto passará a operar com viagens a cada 30 minutos no horário de vale e 1 hora no horário de pico, incluindo uma nova parada na estação Gabriela Mistral, que permitirá integração com a Linha 2-Verde do Metrô e a Linha 12-Safira.

O novo contrato traz uma série de inovações e aprimoramentos regulatórios, incluindo um programa de investimentos iniciais e uma fase de transição operacional de 24 meses, com previsão de treinamentos e operação assistida da concessionária. Essa fase tem como objetivo garantir uma migração eficiente entre a gestão da CPTM e a nova concessionária, proporcionando mais segurança e continuidade na prestação do serviço.

O projeto também prevê estudos para resiliência climática e eventos climáticos extremos, reforçando a segurança operacional e a continuidade do serviço em condições adversas.

Atratividade para players nacionais e internacionais

Com um modelo de concessão patrocinada, que inclui aportes do governo estadual e pagamento por disponibilidade, a licitação do Lote Alto Tietê tem atraído interesse de players nacionais e internacionais.

O Governo de São Paulo tem promovido encontros com investidores em países como França e Itália, além de prospectar o mercado asiático, reforçando o compromisso de atrair competidores qualificados e ampliar a concorrência na licitação.

A concessão do Lote Alto Tietê tem um forte impacto social, atendendo à Zona Leste e regiões metropolitanas de alta demanda, onde vivem mais de 4,6 milhões de pessoas. O projeto visa ampliar a oferta de transporte público de qualidade, reduzindo o tempo de deslocamento e garantindo mais conforto e eficiência para os passageiros.