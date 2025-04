Governo de São Paulo oficializa troca no comando da Polícia Militar

O Governo de São Paulo oficializou nesta quinta-feira (17) a troca no Comando Geral da Polícia Militar do estado. O coronel Cássio Araújo de Freitas, que estava no cargo desde janeiro de 2023, vai para a reserva. No lugar dele, assume o coronel José Augusto Coutinho que, até então, era subcomandante da corporação. A informação foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado (DOE).

Em fevereiro, o Coronel Cássio completou cinco anos no coronelato da PM. Em consonância com a regra que dita o período para o cargo, ele passa para a reserva da instituição, em que pese a excepcionalidade para o comando geral.

Com a nomeação de Coutinho, o cargo de subcomandante será assumido pelo coronel Erick Gomes Bento, atual Chefe do Gabinete do Comando Geral da PM.

“O coronel Cássio cumpriu seu papel com maestria. Um profissional extremamente capacitado e operacional, que esteve conosco na linha de frente do combate ao crime organizado e apresentou os melhores índices de produtividade da história da instituição”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Novo comandante

O coronel José Augusto Coutinho ocupava o posto de subcomandante da instituição desde o início de 2024. Antes disso, já foi comandante do Policiamento de Choque, do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar (Rota), do 4º Batalhão de Polícia de Choque — Operações Especiais, chefe do Estado Maior do Comando de Policiamento de Choque, entre outras funções.

O oficial ingressou na Polícia Militar em janeiro de 1992. Bacharel em Educação Física, coronel Coutinho é doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, pelo Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar.