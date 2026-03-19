Governo de SP amplia acessibilidade no transporte público com serviço de Libras no Metrô

Passageiros que utilizam o Metrô de São Paulo passaram a transitar em um ambiente mais inclusivo. Graças à uma parceria realizada nesta semana (18/03) com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), 63 estações da rede de transportes começaram a disponibilizar um recurso que conecta pessoas surdas a intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por videochamada.

Trata-se do programa São Paulo São Libras, iniciativa lançada em 2023 pela SEDPcD, que garante a pessoas surdas autonomia e igualdade de acesso em serviços públicos estaduais. Com a novidade, disponível nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15- Prata do Monotrilho, quando um passageiro surdo precisar de informações ou atendimento nas estações, será possível acionar o sistema por meio de QR Codes afixados nas estações, próximos à SSO ou linha de bloqueios, e iniciar uma chamada com um intérprete de Libras.

A formalização da parceria ocorreu na estação Barra Funda, próximo ao Centro de Informação à Pessoa com Deficiência, com as presenças do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, o secretário executivo dos Transportes Metropolitanos, Manoel Marcos Botelho, a chefe do departamento de relacionamento com passageiro do Metrô de SP, Melissa Belato Fortes, o presidente da AME e CEO do ICOM (plataforma de intérpretes de Libras on-line), e o coordenador do programa São Paulo São Libras, Edilson de Andrade.

“O programa São Paulo São Libras, que já é uma realidade no atendimento em delegacias, hospitais, unidades do Poupatempo e nos Centros de Cidadania, agora também chega aos trilhos. Parte de um compromisso com a mobilidade urbana vai além da infraestrutura. Nosso objetivo é transformar o transporte em um espaço cada vez mais inclusivo e acolhedor, onde não haja barreiras comunicacionais. É dar condições para que a população surda possa exercer plenamente a sua cidadania”, declarou o secretário Marcos da Costa.

"Agora, a pessoa surda sabe que pode sair de casa, se locomover, usar o transporte público, e se ela precisar acessar algum colaborador para qualquer coisa, ela pode fazer isso com tranquilidade e segurança”, detalhou Edilson de Andrade, coordenador do programa SP São Libras.

A expectativa é que até o final de março, o serviço seja expandido para o monotrilho da Linha 17-Ouro.

São Paulo São Libras

Criado em 2023, o programa da SEDPcD já realizou mais de 21 mil atendimentos. Somente no ano passado, houve um aumento de 21,4% na utilização dos serviços.

O São Paulo São Libras funciona como uma central de interpretação remota, permitindo que instituições públicas ofereçam atendimento acessível sem a necessidade de um intérprete presencial. Dessa forma, o programa contribui para tornar os serviços mais inclusivos e alinhados às políticas de acessibilidade do Governo do Estado de São Paulo.

A Central funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, contando com cerca de cem intérpretes de Libras qualificados e experientes na interpretação simultânea entre Libras e português.