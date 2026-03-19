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Jornal Diário de Suzano - 19/03/2026
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Região

Governo de SP amplia acessibilidade no transporte público com serviço de Libras no Metrô

Com parceria lançada nesta semana, atendimento está disponível em 63 estações e será realizado por meio do programa São Paulo São Libras, da SEDPcD

19 março 2026 - 10h46Por De São Paulo
Governo de SP amplia acessibilidade no transporte público com serviço de Libras no MetrôGoverno de SP amplia acessibilidade no transporte público com serviço de Libras no Metrô - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo )

Passageiros que utilizam o Metrô de São Paulo passaram a transitar em um ambiente mais inclusivo. Graças à uma parceria realizada nesta semana (18/03) com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), 63 estações da rede de transportes começaram a disponibilizar um recurso que conecta pessoas surdas a intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por videochamada.

Trata-se do programa São Paulo São Libras, iniciativa lançada em 2023 pela SEDPcD, que garante a pessoas surdas autonomia e igualdade de acesso em serviços públicos estaduais. Com a novidade, disponível nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15- Prata do Monotrilho, quando um passageiro surdo precisar de informações ou atendimento nas estações, será possível acionar o sistema por meio de QR Codes afixados nas estações, próximos à SSO ou linha de bloqueios, e iniciar uma chamada com um intérprete de Libras. 

A formalização da parceria ocorreu na estação Barra Funda, próximo ao Centro de Informação à Pessoa com Deficiência, com as presenças do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, o secretário executivo dos Transportes Metropolitanos, Manoel Marcos Botelho, a chefe do departamento de relacionamento com passageiro do Metrô de SP, Melissa Belato Fortes, o presidente da AME e CEO do ICOM (plataforma de intérpretes de Libras on-line), e o coordenador do programa São Paulo São Libras, Edilson de Andrade.

“O programa São Paulo São Libras, que já é uma realidade no atendimento em delegacias, hospitais, unidades do Poupatempo e nos Centros de Cidadania, agora também chega aos trilhos. Parte de um compromisso com a mobilidade urbana vai além da infraestrutura. Nosso objetivo é transformar o transporte em um espaço cada vez mais inclusivo e acolhedor, onde não haja barreiras comunicacionais. É dar condições para que a população surda possa exercer plenamente a sua cidadania”, declarou o secretário Marcos da Costa. 

"Agora, a pessoa surda sabe que pode sair de casa, se locomover, usar o transporte público, e se ela precisar acessar algum colaborador para qualquer coisa, ela pode fazer isso com tranquilidade e segurança”, detalhou Edilson de Andrade, coordenador do programa SP São Libras.

A expectativa é que até o final de março, o serviço seja expandido para o monotrilho da Linha 17-Ouro. 

São Paulo São Libras
Criado em 2023, o programa da SEDPcD já realizou mais de 21 mil atendimentos. Somente no ano passado, houve um aumento de 21,4% na utilização dos serviços.  

O São Paulo São Libras funciona como uma central de interpretação remota, permitindo que instituições públicas ofereçam atendimento acessível sem a necessidade de um intérprete presencial. Dessa forma, o programa contribui para tornar os serviços mais inclusivos e alinhados às políticas de acessibilidade do Governo do Estado de São Paulo.

A Central funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, contando com cerca de cem intérpretes de Libras qualificados e experientes na interpretação simultânea entre Libras e português.

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