Governo de SP encerra roadshow na Europa em visita às obras do maior túnel imerso do mundo

O Governo de São Paulo encerrou neste sábado (26) o terceiro roadshow internacional do ano em visita técnica às obras do maior túnel subaquático do mundo, o Fehmarnbelt, que vai ligar a Dinamarca à Alemanha por rodovia e ferrovia.

A comitiva paulista realizou ao longo desta semana uma série de reuniões e encontros com investidores e executivos holandeses, noruegueses e dinamarqueses para apresentar a carteira do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), com destaque para a concessão do Sistema de Travessias Hídricas e a parceria público-privada (PPP) do Túnel Imerso Santos-Guarujá.

“Chegamos ao fim desta missão muito satisfeitos com o interesse dos investidores e com as contribuições que serão extremamente relevantes para o aperfeiçoamento dos nossos projetos. Percebemos o impacto positivo que o ambicioso portfólio do nosso programa de parceria vem gerando e isso mostra que estamos na direção certa”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Ele completou: “Vimos de perto operações relevantes para nossos projetos. Na Noruega, conhecemos o modelo de embarcações elétricas que será referência ao que queremos adotar nas nossas travessias litorâneas. Tivemos ainda a oportunidade de ver de perto a obra do túnel imerso de Fehmarnbelt, o maior do mundo, e também um exemplo para que possamos entregar o que há de melhor para a população da Baixada Santista, encerrando uma espera de 100 anos”.

O túnel imerso Santos-Guarujá, com 1,5 km de extensão, é um marco da infraestrutura no Brasil e vai beneficiar cerca de 1,2 milhão de pessoas diariamente. A obra prevê faixas para veículos, ciclovia, passagem para pedestres e uma via exclusiva para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O leilão da concessão está marcado para 1º de agosto, com investimento previsto de R$ 6 bilhões. A empresa vencedora será responsável pela construção, operação e manutenção do sistema.

Já a ligação fixa Fehmarnbelt tem 18km e previsão de inauguração em 2029. Com a obra do túnel, iniciada em 2020 sob o Mar Báltico, o tempo de viagem entre a Escandinávia e a Europa Central será reduzido consideravelmente. Após a inauguração, a travessia de balsa entre Rodby, na Dinamarca, e Puttgarden, na Alemanha, que dura 45 minutos, terá como alternativas os trajetos de trem e de carro, com duração de sete e dez minutos, respectivamente.

Durante o roadshow, que teve início na última terça-feira (22), na Holanda, e passou ainda pela Noruega, o governador e uma equipe que contou com os secretários estaduais Rafael Benini (Parcerias em Investimentos), Lais Vita (Comunicação) e encontrou representantes de cerca de dez empresas. Esta é a terceira missão internacional promovida pelo Governo de São Paulo em 2025: a primeira em Nova Iorque, em janeiro, e a segunda em Londres, em março. Em ambas as viagens o Governo de São Paulo recebeu premiações pela bem-sucedida oferta pública da Sabesp, finalizada em julho do ano passado.