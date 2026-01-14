Governo de SP entrega novo prédio da Delegacia de Defesa da Mulher em Mogi

O Governo de São Paulo inaugurou nesta terça-feira (13) a nova Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. O novo imóvel foi adaptado para melhorar o acolhimento e o atendimento às vítimas, beneficiando uma população de cerca de 450 mil habitantes.

“É um momento de agradecimento e reconhecimento ao trabalho de todos aqueles que atuam na causa da proteção a mulher. Essa é uma prioridade desde o início da gestão do atual do governo e é uma honra poder inaugurar essa unidade que vai ajudar todas as vítimas, proporcionando um ambiente de trabalho mais digno aos policiais”, disse o secretário executivo da Secretaria da Segurança Pública, coronel Paulo Maculevicius.

O novo imóvel foi adequado para funcionar com salas de plantão, investigação e cinco cartórios, além disso conta com duas celas individuais e oito banheiros, sendo dois adaptados para pessoas com deficiências. O prédio foi alugado pela Prefeitura do município no valor mensal de R$ 15 mil.

“A Secretaria de Políticas para a Mulher vem no caminho de fazer uma política transversal, uma organização intersetorial com apoio de outras secretarias, para o desenvolvimento de políticas públicas essenciais para essas mulheres, sendo uma delas a grande parceria com a SSP” destacou Adriana Liporoni, secretária de Políticas para a Mulher.

“Vemos a soma do viés humano, profissional, técnico, estrutural, inovador e de especialização que, sem dúvida, reflete na prestação do serviço de segurança pública. A cada vítima que entra em uma DDM, é uma vida que se salva e uma família que se reconstrói”, disse a coordenadora das DDMs, delegada Cristiane Braga.

Atendimento especializado

O enfrentamento à violência de gênero é prioridade do Governo de São Paulo. Desde 2023, as Polícias Civil, Militar e Técnico-Científica recebem treinamentos especializados para aprimorar o atendimento às mulheres vítimas de agressão.

Atualmente, o estado conta com 142 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), 170 salas DDMs instaladas em plantões policiais, unidades da Cabine Lilás em dez Centros de Operações da Polícia Militar (Copom) e Sala Lilás para a realização de exames de corpo de delito — com a entrega de outras 11 unidades em andamento.

Além disso, o governo paulista criou o aplicativo SP Mulher Segura. Desde o lançamento, em março de 2024, até dezembro do ano passado, foram registrados 6,9 mil acionamentos do botão do pânico. O recurso gera alertas para as equipes policiais mais próximas, permitindo atendimento rápido no local onde a vítima se encontra.

A ferramenta conta atualmente com 42,7 mil usuárias ativas e já possibilitou o registro remoto de 1,6 mil boletins de ocorrência por violência doméstica ou descumprimento de medida protetiva.

São Paulo também conta com monitoramento eletrônico de agressores de mulheres. Desde setembro de 2023, agressores liberados em audiência de custódia passaram a ser monitorados por tornozeleira eletrônica. Atualmente, 188 homens são acompanhados pelo sistema. Com essas e outras ações, São Paulo mantém hoje a maior estrutura de acolhimento e atendimento a mulheres em situação de violência do Brasil.

SP Por Todas

O SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado que reúne políticas públicas voltadas à segurança, autonomia financeira, saúde e bem-estar das mulheres. O projeto centraliza informações e serviços no portal, promovendo protagonismo e independência feminina.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024, como o lançamento do aplicativo SP Mulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.