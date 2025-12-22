Governo de SP entrega primeiro trecho do Rodoanel Norte

O Governo de São Paulo entregou nesta segunda-feira (22) a primeira metade do trecho norte do Rodoanel Mário Covas – do km 129 ao km 153 – entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. Com a entrega, a operação no local tem início nesta terça-feira (23). A iniciativa reforça o compromisso com a modernização da infraestrutura viária, a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida da população.

Após seis anos de paralisação, as obras foram retomadas pelo Governo Tarcísio em abril de 2024 – seis meses antes em relação ao cronograma. A abertura do primeiro trecho melhora o fluxo viário, reduz congestionamentos e retira os veículos pesados das marginais, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e a redução do tempo de viagem.

“Amanhã este trecho vai estar aberto e muitos vão usar essa ligação. O Rodoanel começa a ser concluído quase 30 anos depois de sua concepção. Serão 10 mil caminhões a menos na marginal. Isso significa mais tempo do motorista em casa com a família, menos tempo no trânsito. Não é brincadeira. Essa obra parecia impossível, mas estamos mostrando que não é, entregando o trecho 1 seis meses antes do prazo”, afirma o governador de SP, Tarcísio de Freitas.

O trecho 1 do Rodoanel Norte soma 24 quilômetros de pistas concluídas com três faixas de rolamento, quatro túneis que somam dois quilômetros de extensão, e a construção de obras de arte especiais como pontes e viadutos. A expectativa é de que cerca de 40 mil veículos utilizem diariamente o novo trecho, mais da metade deles caminhões e carretas.

A extensão vai passar a operar com uma Base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) no km 135, equipada com estacionamento, banheiros, água potável e área de descanso. Também contará com um Centro de Controle de Operações (CCO) no km 156 e com uma base da Polícia Militar Rodoviária, que será responsável pela segurança pública no trecho.

Além disso, reforçando o compromisso com a preservação da biodiversidade, o trecho contará com quatro passagens subterrâneas de fauna com monitoramento, reduzindo os atropelamentos dos animais silvestres abrigados na região.

Rodoanel Norte

As obras do trecho norte do Rodoanel Mario Covas são executadas pela concessionária Via SP Serra, do Grupo Via Appia. O segmento total terá 44 quilômetros de extensão, passando por São Paulo, Guarulhos e Arujá.

Com o trecho 1 entregue, continuam os trabalhos para a entrega do trecho 2 que seguirá até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital, e tem entrega prevista para o segundo semestre de 2026.

O projeto integra o programa SP pra Toda Obra, programa do Governo de São Paulo que prevê melhorias em 21,2mil quilômetros de rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) e pelas concessionárias, com supervisão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O investimento de R$30,5bilhões, o maior da história do estado de São Paulo.

O trecho norte do Rodoanel tem investimento total de aproximadamente R$ 3,4 bilhões — sendo R$ 1,35 bilhão aportado pelo Estado de São Paulo e R$ 2 bilhões pela concessionária. Durante o período de obras, serão gerados 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo de sua execução.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI), com fiscalização da Artesp.

Mais segurança e tecnologia aos usuários

A via contará com 32 câmeras, inclusive nos túneis, cinco painéis de mensagens, e todo o trecho contará com cobertura 4G, garantindo o funcionamento do sinal de celular, inclusive nos túneis. A rodovia contará com dois pórticos do Siga Fácil e os usuários de tag terão 5% de desconto na tarifa.